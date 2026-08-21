ÚLTIMA HORA: Anahí Izali es la onceava eliminada de Survivor México La Reliquia En Llamas

¡Apaga su antorcha! Anahí Izali es la onceava eliminada de Survivor México del jueves 20 de agosto, dejando formalmente el reality y perdiendo la oportunidad de obtener el jugoso premio, siendo un momento importante dentro de su participación.

Después de está salida hay que esperar para ver quién va a ser la siguiente persona en salir, además de conocer quiénes tendrán la posibilidad de participar en la gran semifinal y final.

¿Cuál es la nacionalidad de Anahí Izali?

Anahí Izali es una influencer que ha participado en todo tipo de realitys, logrando posicionarse por enfrentarse a retos que ponen a prueba sus habilidades físicas, actualmente tiene 36 años, y su nacionalidad es mexicana, ya que ella es originaria de Acapulco (Guerrero).

La creadora de contenido en su momento explicó que su mayor miedo era el agua, debido a que ella no sabe nadar, pero en alguno de los retos tuvo que enfrentarse a ello, logrando superar aquellos miedos en ciertos circuitos.

¿Quién es el ganador de Survivor México?

Hasta el momento, se desconoce quién será el ganador. Si quieres conocer quién va a estar en la gran final y el ganador indiscutible, entonces conéctate a la transmisión en vivo del 23 de agosto a la 6 de la tarde, logrando ver los retos a los que se van a enfrentar los sobrevivientes.

Recuerda que puedes ver la final en vivo desde la página web de Azteca UNO, en el canal de televisión abierta de Azteca Uno o desde la app de TV Azteca en Vivo.

Si te perdiste de la transmisión en vivo, no te preocupes, ya que podrás ver la retransmisión desde el portal de Azteca Uno o en la plataforma de streaming de Disney+, reviviendo cada uno de los momentos que se experimentaron.

No te pierdas de ningun minuto de Survivor México La Reliquia en Llamas para que descubras quién será el eliminado después de la salida de Anahí Izali.

