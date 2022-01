FOTOS | Yahir entra a cirugía debido a un tumor. Este es su estado de salud.

Y sus fans, no se preocupen, ¡afortunadamente es algo benigno!

El año no ha sido nada fácil para el cantante.

Y los que no sabían, ahí les va... Me acaban de quitar un tumor benigno...

Yahir se somete a cirugía para librarse de un tumor, ¡afortunadamente benigno, no se preocupen! Este es su estado de salud.

Yahir explicó a través de una fotografía su situación de salud, detallando que sólo algunas personas sabían... En la imagen se le ve desde la cama del hospital, sonriendo a la cámara y sin playera. ¡Muy bien de salud!

“Ya salí de mi operación... Para todos los que se han reportado (que sabían de mi padecimiento) Gracias por sus mensajes. Ya quedó, Bendito Dios. Y los que no sabían, ahí les va... Me acaban de quitar un tumor benigno que se formó hace años en mis senos paranasales... Me operé con una gran gran doctora y todo salió perfecto. La operación fue exitosa... Así que, a seguir dando lata pronto. Y a cuidarse” Dijo el cantante.

De inmediato, Yahir comenzó a recibir mensajes cargados de cariño y buenos deseos para que enfrente su recuperación con muy buen ánimo.

¿Qué sucedió en su cirugía? Te contamos los detalles en las fotografías, checa la galería completa.