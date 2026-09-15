ÚLTIMA HORA: Se abren votaciones en La Granja VIP para el DUELO DE NOMINACIÓN: ¿Cómo votar este 15 de septiembre?

Bienvenidos a la segunda semana de La Granja VIP Segunda Temporada. Este lunes, llegó una nueva oportunidad para los Granjeros y, junto a esta, surge una nueva oportunidad para que el público elija a su nominado para el Duelo de Nominación. Adal Ramones abrió la votación durante La Gala de La Granja VIP de este 14 de septiembre. Recordemos que el participante seleccionado por los espectadores tendrá que competir contra el granjero que el Capataz elija para el duelo.

También te puede interesar: ¡DEJÓ SU LEGADO! La Coreañera nomina a Manelyk y le arrebata la oportunidad de ser Capataz en La Granja VIP

¿Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada?

Como siempre en La Granja VIP, el público es el que decide, y desde este lunes 14 de septiembre, ya se abrieron las votaciones para elegir al Granjero que será enviado al Duelo de Nominación el martes. Si ya tienes a alguien en mente, vota; te decimos cómo:



Entra a lagranjavip.tv/vota o da clic aquí. Elige a quién quieres nominar y VOTA Envía tus votos; recuerda que tú decides

Pero eso no es todo, también hay otra forma en la que puedes votar:



Descarga la app TV Azteca En Vivo Da clic sobre el banner (anuncio) de las votaciones de La Granja VIP Vota por el Granjero que quieras nominar Envia tus votos

El Rey Grupero ARREMETE contra La Coreañera: “Qué mal que dices estas cosas fuera de La Granja VIP”

¿Qué es el Duelo de Nominación de La Granja VIP?

Para que se lleve a cabo esta dinámica, el público tiene la posibilidad de elegir a uno de los Granjeros que llegarán al Duelo de Nominación, mientras que el Capataz tendrá el poder de elegir al segundo participante. De esta forma, ambos se enfrentarán en una competencia cuyo resultado puede traer consecuencias muy importantes para uno de los dos en esta segunda semana de La Granja VIP Segunda Temporada.