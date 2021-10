Conquista al mundo con el baby shower de su yegua.

Para demostrar el gran amor que le tienen a su yegua embarazada, una familia le celebró un baby shower con globos, flores y pastel.

Camila está a unos días de dar a luz; por ello sus amos Erika Couoh y César Tepal le hicieron su fiesta a la que invitaron a sus familiares y amigos en Tixpéhual, Yucatán.

Los dueños de la yegua decoraron el patio de su casa con globos azules y rosas, ofrecieron una mesa de dulces con la imagen de un caballo y su yegua embarazada. Las imágenes se volvieron virales en Facebook.

“Sé que no eres un humano pero yo te amo como si lo fueras, eres nuestra hija; sé que habrá gente que me diga que estoy loca por realizarte tu baby shower, pero no me importa porque sé que lo disfrutaste tanto como nosotros”, escribió la dueña de la yegua.

Amos desean un feliz parto a su yegua

Los amos desean un feliz parto a su yegua, pues el momento de dar a luz cada vez está más cerca.

“Solo le pido a Dios que te bendiga y te ayude en tu parto preciosa, eres una animalita muy especial e inteligente porque cada que sientes algo lo expresas, si estás triste lloras, si estás feliz tus ojos brillan y si te sientes mal te veo acostada. Gracias por darnos la dicha de ser abuelos”, publicaron.

