Sobrevivieron comiendo cocos durante 29 días en el Océano Pacífico.

Unos náufragos pusieron a prueba todas sus habilidades para sobrevivir y lo lograron comiendo naranjas y cocos durante 29 días en el Océano Pacífico.

Los sobrevivientes son habitantes de las Islas Salomón; permanecieron dentro de un barco de siete metros de largo antes de ser rescatados en la costa de Papúa Nueva Guinea, a 400 kilómetros de distancia, según informa la agencia AFP.

Todo indica que los hombres navegaban por las Islas Salomón cuando el barco en el que viajaban se vio atrapado en una tormenta; la batería de su GPS se agotó, por lo que en las noches apagaban su motor para ahorrar combustible.

Por nueve días, los náufragos se alimentaron con naranjas que habían llevado para el viaje; cuando se terminaron sobrevivieron comiendo cocos.

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Naúfragos construyeron un dispositivo para navegar a vela

Más tarde, los náufragos construyeron con los remos una estructura en forma de mástil y utilizaron un lienzo como velas para llegar a la isla de Nueva Bretaña en Papúa Nueva Guinea; a lo lejos vieron a un pescador y este alertó a las autoridades para su rescate.

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