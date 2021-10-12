Hombre se lanza de un rascacielos, sale ileso tras caer en un auto.

Gran polémica desató un hombre en Estados Unidos después de lanzarse del noveno piso de un rascacielos.

El joven de 31 años de edad intentó acabar con su vida; sin embargo sobrevivió al impacto luego de contar con una enorme chamarra gruesa y esponjosa.

Los hechos fueron captados por una mujer llamada Christina, quien aseguró que llamó a la policía antes de comenzar a grabar al sujeto.

“No puedo creer que presencié a este hombre caer de un edificio y aterrizar encima de un auto; todavía estoy en shock”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter.

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Internautas aseguran que el hombre sobrevivió de milagro

Las cámaras de Christina captaron el momento exacto donde el joven se encuentra recostado en el suelo con algunos rastros de sangre.

El hombre cayó en un auto que estaba estacionado afuera de un edificio ubicado en el número 26 de Journal Square en Nueva Jersey.

El hombre recostado gritaba sin parar “déjenme en paz, quiero morir”, lamentando su suicidio fallido ante múltiples personas y la policía.

Los internautas calificaron el suceso como un “milagro”, pues eran nulas las posibilidades de que sobreviviera después de lanzarse de un noveno piso.

“¿Cómo sobrevivió?”, “Es lo más extraño que he visto en mi vida”, “Es un milagro”, “Creo que solo se rompió un brazo”, escribieron los usuarios de las redes sociales sobre este impactante hecho que pronto se viralizó por todo internet.

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