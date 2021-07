Hermano de Yoseline “N” exige libertad de la youtuber con polémico mensaje.

Jack Hoffman, hermano de Yoseline “N”, tomó sus redes sociales para pedir por la libertad de la youtuber mexicana. El actor de doblaje rompió el silencio después de recibir todo tipo de mensajes en torno a la detención de YosStop.

“Decidí hacer este video porque me han llegado muchísimos mensajes. Me encantaría contestarlos todos, tener esa relación con ustedes de contestar, responderles, escribirles más. Se los agradezco”, comenzó.

Jack habló de los malos resultados que tuvieron en la audiencia, donde la creadora de contenido fue vinculada a proceso por presunta pornografía infantil.

“Sabemos que hoy fue la audiencia de Yos, que no tuvimos un resultado que esperamos, un resultado positivo, pero quiero pedirles una cosa de corazón. Quiero pedirles que no dejen de orar por esta situación, por mi hermana, que no dejen de orar por la justicia, porque a mi hermana se le va a hacer justicia; tarde o temprano”, expresó el joven en un video de Instagram que ganó 24 mil reproducciones.

Recordemos que las autoridades encontraron elementos de prueba suficientes para vincular a YosStop a proceso. Sin embargo, Jack Hoffman tiene fe en que su hermana va a salir libre por ser “triunfadora”, “guerrera” e “increíble”.

No se va a quedar ahí, mi hermana va a salir, va a salir adelante. Mi hermana es una chingona, va a salir adelante, es una triunfadora, es una guerrera, es una persona increíble, todo lo que ha logrado, lo ha logrado ella, nadie se lo ha regalado así que va a salir adelante de todo esto

Te puede interesar: YouTube responde a polémica por desmonetización de videos de Yoseline “N”.

Hermano de Yoseline “N” considera que la youtuber está encerrada injustamente

Fue el pasado 29 de junio, cuando agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegaron por YosStop a su domicilio y la trasladaron al reclusorio de Santa Martha Acatitla.

El video de su detención dio la vuelta por todas las plataformas digitales, donde los internautas emitieron todo tipo de opiniones.

Jack Hoffman, hermano de Yoseline “N”, confesó que la influencer es una persona con virtudes y errores, además de que no merece estar rodeada de “criminales”.

“Dios permite ciertas situaciones hasta cierto límite por algo, hay que tener fe en ese algo, así que les pido que no dejen de orar por ella. Es una persona como tú y yo, con errores, virtudes, cualidades; la conozco desde siempre y sé que tiene muchas virtudes que muchas personas no saben. Ha transformado muchas vidas. Hace muchas cosas y tiene muchas virtudes que no saben. Saldrá triunfante de esto”, expresó.

“Te puedo asegurar de corazón que mi hermana no merece estar en una cárcel rodeada de criminales, asesinos, así que te pido que sigas orando por ella, vamos a salir adelante juntos y tarde o temprano mi hermana va a”, confesó.

Por último, el actor de doblaje pidió a las personas no manifestarse con críticas y malos comentarios, pues no va a tomar en cuenta ningún insulto para su familia.

“Te quiero invitar a que eres libre de hacer lo que quieras, a pensar lo que quieras, escribirme lo que quieras, pero me han llegado algunos mensajes criticando a mi hermana. Te pido que no lo hagas porque no te voy a leer, no los voy a tomar en cuenta, respeto tu libertad de expresión, tu forma de pensar y visión de las cosas pero respeta mi espacio que es positivo y de buena energía para Yos”, concluyó.

También te puede interesar: Rayito asegura que está haciendo todo para liberar a Yoseline “N”.