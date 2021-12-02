Este es el acuerdo que alcanzó YosStop para recuperar su libertad.

A cinco meses de haber quedado tras las rejas, la influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue puesta en libertad gracias a un acuerdo reparatorio con la víctima de Ainara “N” y lograr que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reclasificara el delito de pornografía infantil que se le imputaba por el de discriminación.

Tras una audiencia pública, en la que un juez de control avaló la legalidad del acuerdo y dictó la suspensión condicional del proceso, la youtuber salió por la puerta principal de los juzgados del penal femenil de Santa Martha Acatitla al filo de las 10 de la noche de este martes y ahí nuestras cámaras recogieron sus primeras palabras.

Estoy muy feliz porque ya estoy libre. Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron… me urge llegar a mi casa

Momentos antes de la liberación, su novio Gerardo González la esperaba con un ramo de flores a la salida de los tribunales, momento al que renunció para evitar que el encuentro fuera captado por la prensa.

Pero captar su salida no fue fácil, pues el equipo jurídico de Yoseline Hoffman intentó confundir a la prensa ahí presente, utilizando un vehículo como señuelo.

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Abogado de YosStop rompe el silencio

Finalmente y solo para Ventaneando, fue su abogado Ricardo Cajal quien habló sobre los términos en que el juez concedió la liberación de su representada.

Lo que pasó fue muy sencillo; terminó la investigación complementaria el día 30 de octubre. En esa investigación complementaria que duró cuatro meses, la defensa aportó nuevos datos de prueba a la investigación que hicieron que el Ministerio Público reclasificara a un delito que se llama discriminación

Ese delito no amerita la prisión preventiva oficiosa y permite una serie de salidas alternas del proceso; que termine antes el proceso y que no llegue a juicio

El experto en leyes confirmó las medidas que deberá seguir Yoseline Hoffman.

Esta salida alterna se llama suspensión condicional del proceso. Si se cumplen una serie de obligaciones que posteriormente se darán a conocer al público mediante un comunicado de prensa, se termina el proceso

Las obligaciones con las que debe cumplir YosStop y a las que se refirió su abogado fueron detalladas más tarde en un comunicado de prensa de la Fiscalía de la Ciudad de México y son: el otorgamiento de diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, ofrecer una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona.

Así mismo deberá publicar un video cada mes en el que comparta el contenido de los cursos a los que asistirá, capacitarse en el tema de víctimas y donar el 5% de sus ingresos a asociaciones o colectivos.

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