Ninel Conde huye de la prensa tras ser cuestionada sobre escándalo.

Ninel Conde fue interceptada por la prensa llegando al aeropuerto.

Este lunes, Ninel Conde arribó a la Ciudad de México en medio de una avalancha de preguntas de la prensa tras hacerse público que estuvo involucrada con el extinto capo del narcotráfico Arturo Beltrán-Leyva, así como se le relacionó con el político Miguel Ángel Osorio Chong.

Pero, ante la ráfaga de preguntas, apresuró el paso sin detenerse, eso sí, visiblemente crispada.

Chicos, necesitan mantener su distancia, me están lastimando, pero les agradezco mucho… así no puedo hablar, ¿saben qué? Me están lastimando e invadiendo. No puedo hablar así, de verdad no me puedo detener

Lo que dije ya lo dije… no puedo detenerme porque tengo el carro afuera de verdad. Chicos, permítanme llegar al carro, me están lastimando. No les voy a contestar hasta que me dejen ubicarme y se organicen

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Ninel Conde asegura que está enfrentando calumnias a su persona

Finalmente, se detuvo unos minutos luego de decir que la prisa se debía a que tenía una reunión con su equipo legal para defenderse de las que asegura son calumnias.

Tengo una cita con mis abogados justamente. Emmanuel está feliz, ya mañana lo veo, pero no puedo dar más declaraciones de lo que ya dije

Mi abogado, tanto de México como de Estados Unidos, ya se está encargando. Hay daños, están afectando la presunción de inocencia de muchas personas y no puedo hablar al respecto

El Bombón Asesino asegura que todo está en manos de sus abogados.

Todo está en manos de mis abogados, tanto del bufete de Estados Unidos en Miami como en México. Hay muchos daños y daños a terceros, esto no es un chisme, esto es algo muy delicado

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