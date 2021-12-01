YosStop queda libre tras cinco meses en la cárcel.

Después de permanecer cinco meses en prisión, la youtuber Yoseline Hoffman saldrá esta noche del penal de Santa Martha Acatitla.

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Esta decisión se dio tras un acuerdo reparatorio entre ambas partes. Lo anterior luego de que el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos solicitó la reclasificación del delito de pornografía infantil por discriminación y la víctima aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa de la imputada.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se señala que en apego al principio de Justicia Restaurativa, se autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal en contra de Yoseline “N”.

El acuerdo con Ainara Suárez

De acuerdo con la información revelada en el comunicado, la influencer fue informada de su libertad en la audiencia de esta tarde, pero a raíz del acuerdo deberá cubrir una reparación de daños, así como otras condiciones, como el otorgamiento de diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona.

