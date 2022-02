Yuri contará episodios desconocidos de su vida en su bioserie.

EXCLUSIVA. ¿Qué secretos va a contar Yuri en su próxima bioserie?

La bioserie de Yuri ya es una realidad, pues ya se está grabando y asegura que incluirá los episodios más oscuros de su vida, como cuando se quedó en la ruina.

“Hay muchas cosas que la gente no supo cuando yo me retiré, Dios tenía que tratar mi vida porque mi seguridad estaba basada en las cosas materiales y eso era lo que me daba mi seguridad. Dios lo que hizo fue quitarme todo, yo no tenía ni para pagar a luz, yo me colgaba del poste a la luz de la casa de a lado porque no teníamos para pagar, una casa espectacular, tuve que vender todo y tuve que regresar mi yate, mis autos, muchas cosas....”, recordó la cantante jarocha.

Yuri abundó que llegó un momento en que se tuvo que retirar de manera temporal porque su cuerpo ya se lo pedía, pues desde los 11 hasta los 30 años no paró nunca de cantar, de trabajar día y noche sin tener ni unas solas vacaciones. Entonces, ella pensó que era el momento de sanar su soledad, su adicción al sexo, entre otras cosas.

“Eso ya lo he contado otras veces... eso me iba a llevar a que me muriera porque yo no era una gente que me cuidaba, ‘ay, ponte condón’, no, yo le daba vuelo a la hilacha y a veces yo me acostaba con gente que eran homosexuales y yo sin saber o bisexuales, y no porque ellos me pudieran pegar algo y los demás, no, ahorita cualquiera”, expresó.

Yuri llegó a casi regalar su trabajo

Yuri recordó que en momentos de crisis, llegó a casi regalar su trabajo y le pagaban muy poco por cantar, a pesar de ya tener una gran trayectoria artística.

“Hubo momentos en que sí llegaba yo a cucaracha, me daban 800 pesos, 300 dólares, 200 dólares por ir a cantar, cuando me fui con Fernando mi exmarido”, comentó.

