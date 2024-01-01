Yuri defiende a Madonna de quienes la critican por hacer gira a sus 65 años
En medio de todos los comentarios en contra de Madonna por su regreso a los escenarios, Yuri ha salido en defensa de la conocida cantante.
En el pasado fue llamada la Madonna mexicana, por eso, Yuri no oculta la admiración que siempre ha sentido por la ‘Reina del Pop’, al grado de defenderla de las críticas que ha recibido tras reaparecer en los escenarios con la gira que suspendió debido a un episodio de salud, que casi le cuesta la vida.
Me encantaría verla, ella ha sido la inspiración de muchas, la inspiración de muchas artistas, me encantaría verla, ella es la maestra, aunque le digan ‘cachetes de Kiko’, aunque le digan que ya se ve otra, lo que sea, creo que ella es la ‘Reina del Pop’, Madonna siempre llevó la cabeza, siempre llevó la batuta, siempre ha sido una mujer muy disciplinada
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¿Por qué quiere ver a Madonna?
Y es que, sus críticos más acérrimos, afirman que a Madonna, la edad se le vino encima, pero Yuri la justifica.
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Quiero verla, ahora a sus 64 creo que tiene, quiero ver cómo maneja su cuerpo, ese es el problema de todas las cantantes, cuando vamos envejeciendo que no, no aguantamos que ya no nos vemos como antes y tenemos que ir vistiéndonos de diferente manera, porque el cuerpo ya no te da, aunque hagas ejercicio o aunque seas disciplinada, las carnes se te cuelgan y uno tiene que entender eso, saber envejecer con dignidad, saber que te puedes poner a los 50, 40, a los 30, a los 60 y a los 70… quiero ver cómo lo hace físicamente, porque ella ya se ve más llenita… Yo no bailo igual a los 26 que ahora, entonces si voy a verla por supuesto