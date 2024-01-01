Yuri defiende a Madonna de quienes la critican por hacer gira a sus 65 años

En el pasado fue llamada la Madonna mexicana, por eso, Yuri no oculta la admiración que siempre ha sentido por la ‘Reina del Pop’, al grado de defenderla de las críticas que ha recibido tras reaparecer en los escenarios con la gira que suspendió debido a un episodio de salud, que casi le cuesta la vida.

Me encantaría verla, ella ha sido la inspiración de muchas, la inspiración de muchas artistas, me encantaría verla, ella es la maestra, aunque le digan ‘cachetes de Kiko’, aunque le digan que ya se ve otra, lo que sea, creo que ella es la ‘Reina del Pop’, Madonna siempre llevó la cabeza, siempre llevó la batuta, siempre ha sido una mujer muy disciplinada

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¿Por qué quiere ver a Madonna?

Y es que, sus críticos más acérrimos, afirman que a Madonna, la edad se le vino encima, pero Yuri la justifica.

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