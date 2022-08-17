De héroe a villano: Yusef protagoniza los memes en Survivor México.

Si hay un participante que recibe tanto el amor como el odio de los fans de Survivor México, es Yusef Farah, quien pasó de ser el León Libanés al gran líder sobreviviente.

Y es que su determinación, fuerza y coraje lo llevaron a ser el Jaguar mayor; sin embargo, su nombre no ha estado alejado de la polémica. La primera vez que enfrentó la controversia fue cuando tanto él como Rogelio pactaron meter proteínas, lo cual finalmente sólo hizo el chef. No obstante, Yusef y el resto de los integrantes del equipo amarillo también se vieron beneficiados al probar el "licuado mágico" que representó una ventaja ilegal sobre Halcones.

Esta noche, una vez más, el biólogo se enfrentó a las consecuencias por no seguir con el espíritu de competencia, ya que se alejó de la zona permitida en busca de alimentos, lo cual está prohibido en Survivor México.

Nuestro querido Warrior fue el encargado de dar a conocer lo hecho por el participante, dejándole claro la decepción por lo que hizo y lo mal que hace quedar al verdadero sobreviviente.

En redes sociales no pasó desapercibido este hecho, ya que llegaron los tradicionales memes para expresar su molestia por el líder de los amarillos, quien pese a reconocer que lo que obtuvo en esta búsqueda prohibida lo compartió con sus compañeros, deberá hacer muchos méritos para "regresar al juego".

Rogelio, Ceriani y Catalina después de habernos advertido que yusef era un hipócrita y no les creímos#SuministrosSurvivor pic.twitter.com/YVKF1DwERd — Diway ✨ (@MrLefroy) August 17, 2022

Hasta estos dos vatos era mejores sobrevivientes que Yusef, ellos robaban pero mangos jajaja💚#SuministrosSurvivor pic.twitter.com/jZ9t0QLX4h — Gisell💫 (@Gisell_g16) August 17, 2022

Ya preparada para ver cómo Warrior humilla a Yusef y su tribu nauseabunda se hacen los desentendidos. #SuministrosSurvivor pic.twitter.com/WTMGC2UPQa — 𝔄𝔯𝔞𝔟𝔢𝔩𝔩𝔞 (@asarabellx) August 17, 2022