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De héroe a villano: Yusef protagoniza los memes en Survivor México.

El biólogo se enfrentó a las consecuencias por no seguir con el espíritu de competencia dentro de Survivor México.

Extremodrama Yusef

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Si hay un participante que recibe tanto el amor como el odio de los fans de Survivor México, es Yusef Farah, quien pasó de ser el León Libanés al gran líder sobreviviente.

Y es que su determinación, fuerza y coraje lo llevaron a ser el Jaguar mayor; sin embargo, su nombre no ha estado alejado de la polémica. La primera vez que enfrentó la controversia fue cuando tanto él como Rogelio pactaron meter proteínas, lo cual finalmente sólo hizo el chef. No obstante, Yusef y el resto de los integrantes del equipo amarillo también se vieron beneficiados al probar el "licuado mágico" que representó una ventaja ilegal sobre Halcones.

Esta noche, una vez más, el biólogo se enfrentó a las consecuencias por no seguir con el espíritu de competencia, ya que se alejó de la zona permitida en busca de alimentos, lo cual está prohibido en Survivor México.

Nuestro querido Warrior fue el encargado de dar a conocer lo hecho por el participante, dejándole claro la decepción por lo que hizo y lo mal que hace quedar al verdadero sobreviviente.

En redes sociales no pasó desapercibido este hecho, ya que llegaron los tradicionales memes para expresar su molestia por el líder de los amarillos, quien pese a reconocer que lo que obtuvo en esta búsqueda prohibida lo compartió con sus compañeros, deberá hacer muchos méritos para "regresar al juego".

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