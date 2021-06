¿Cuáles y qué son los signos zodiacales fijos?

Las razones por las que Tauro, Leo, Escorpio y Acuario son los signos zodiacales fijos. Son los más estables de zodiaco porque no se adaptan fácil a los cambios y tienden a ser persistentes en sus objetivos.

La astrología clasifica a los signos zodiacales en mutables, cardinales y fijos, a esto se le conoce como modalidad. Estos últimos trabajan con persistencia, son firmes y decididos, logran sus metas con perseverancia.

Son autosuficientes y lucen poderosos ante los ojos de los demás, pero también tienden a quedarse estancados cuando quieren tener la razón.

<b>Tauro</b>

Son cariñosos, familiares y necios. Como su casa les ofrece seguridad, su vida social no es acelerada. En el amor suelen ser posesivos, pero fieles y leales. Además son grandes administradores de la economía familiar.

Leo

Es el signo más dominante de los fijos, suelen liderar y dirigir, pero son cerrados y no aceptan opiniones diferentes a las suyas. Son generosos y protectores con los suyos.

Escorpio

Este signo suele ceder si la situación lo amerita, pero es vengativo. Su determinación es el rasgo que destaca, pero tambié es pasional y usa sus instintos para decidir.

Acuario

Son muy idealistas y no soportan las injusticias, tienen sus valores os muy arraigados y quienes no posean los mismos que él, no formarán parte de su vida.

