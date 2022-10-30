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FOTOS | ¡Zudikey y Patricio serán papás! Están esperando bebé.

Los “Patokey” se convertirán en padres, ¡tienen 14 semanas de embarazo! Te contamos todos los detalles de esta bella noticia.

Por: TV Azteca

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