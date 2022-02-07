FOTOS | ¿Zudikey Rodríguez y Patricio Araujo, serán papás pronto?

Zudikey y Patricio s on sin duda, la pareja más emblemática de Exatlón, pues hemos vivido su historia de amor desde el principio. Hemos sido cómplices de aventuras, tristezas y alegrías.

Recordemos que durante la segunda temporada se conocieron, se hicieron muy cercanos, muy amigos y esa amistad poco a poco se fue transformando en algo más. Para la final de esa emisión, ya era demasiado obvio que algo pasaba entre ellos y poco después confirmaron su relación...

Para la cuarta temporada, ¡se comprometieron dentro del programa! Fue en una ceremonia en donde Patricio tomó la palabra con el permiso de la máxima autoridad, ¡y le pidió frente a todos y a nivel nacional matrimonio a Zudikey!

Luego de unas semanas de planeación, la boda se llevó a cabo en las tierras y las playas de Exatlón, ¡y se transmitió en vivo en televisión! Todos hemos sido testigos de su amor... Y ahora, ¡quieren ser papás! ¿Cuándo? Te contamos los detalles en las fotografías. Checa la galería completa.