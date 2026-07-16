Ellos son los comensales de Exatlón México que asistieron a MasterChef 24/7

Este miércoles los cocineros de MasterChef 24/7 se enfretaron en la "Batalla por Equipos". Los comensales que asistieron a la gala fueron algunos de los atletas que han pasado por la competencia de Exatlón México, quienes pudieron degustar de los platillos saludables que elaboraron los concursantes del reality de cocina. Esta es la lista completa de los deportistas.

La lista de los atletas de Exatlón que asistieron a MasterChef 24/7

Los atletas de Exatlón México fueron los encargados de calificar el desempeño del equipo Azul (capitán Julio), Rojo (capitál Lancer) y Amarillo (capitana Ixdit), quienes debieron preparar un acaí bowl, que combinará la acidez de la fruta con otros ingredientes saludables, y también elaboraron brochetas.

Ellos son los 15 atletas que asistieron a la gala de MasterChef 24/7:



Josué Menéndez Bejarano , de las temporadas 6, 9 y All Star.

, de las temporadas 6, 9 y All Star. Victor Hernández , de la temporada 6 de Exatlón México.

, de la temporada 6 de Exatlón México. Daniela Reza , de la 5ta y 7ma temporada.

, de la 5ta y 7ma temporada. Marysol Cortés , temporadas 3,5 y All Star.

, temporadas 3,5 y All Star. Yann Lobo Martin ("Yann Lobito") de la sexta temporada.

("Yann Lobito") de la sexta temporada. Eduardo Ávila ("Judoman"), de la temporada 1.

("Judoman"), de la temporada 1. Mau Wow , de las temporadas 3, 4 y All Star.

, de las temporadas 3, 4 y All Star. Paulina Menchaca , de la octava temporada.

, de la octava temporada. Paulette Gallardo , temporadas 7, 8 y 9.

, temporadas 7, 8 y 9. Adrián Leo , de la novena temporada.

, de la novena temporada. José Ochoa ("Joe de la Selva"), de la temporada 9.

("Joe de la Selva"), de la temporada 9. Natalia Brito , de las temporadas 2, 9 y All Star.

, de las temporadas 2, 9 y All Star. Osirys Escobedo ("Faraón de Neza"), de la quinta temporada.

("Faraón de Neza"), de la quinta temporada. Fátima Rojas , de la temporada 8.

, de la temporada 8. César Villaluz, de la temporada 9.

Los deportistas disfrutaron de una gran noche de gala en MasterChef México 2026.

Quién ganó la "Batalla por Equipos" a la que asistieron los atletas de Exatlón México

En la "Batalla por Equipos" de este miércoles, los capitanes comandaron sus estaciones para elaborar de la mejor forma sus platillos, sin embargo, solo uno de los grupos due el vencedor al quedarse con la preferencia de los comensales, quienes luego de la degustación debieron ejercer su voto con unas medallas del color de cada equipo que les fueron otorgadas al inicio de la gala.

Así, resultó ganador el equipo Rojo, en el que Lancer era el capitán. En este grupo también se encontraba Nora, Jazmín, Michelle y Claudia, las dos últimas elegidas por el cocinero para subir con él al balcón.

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