Llega el eclipse solar más largo del siglo visto claramente en la Tierra: el sol pasará a ser penumbra y no habrá uno igual en casi 100 años

La humanidad vivirá uno de los fenómenos astronómicos más importantes y esperados del último siglo: “el eclipse solar más largo”. De acuerdo con lo señalado por la NASA, este fenómeno podrá ser visible en gran parte del planeta el próximo 2 de agosto del 2027. Además, se advierte que este fenómeno no se volverá a repetir en más de 157 años, convirtiendo el evento en un momento histórico.

Ahora lee: ¿Qué es la Luna Azul y cada cuándo sucede?

¿Por que el el eclipse del 2 de agosto del 2027 será el más largo del último siglo?

Cabe señalar que, de acuerdo con datos de la National Aeronautics and Space Administration: (NASA), el eclipse del 22 de julio del 2009 es el fenómeno registrado más largo, con una duración de 06m 39s. No obstante, debido a la sombra provocada por la Luna, solo fue visible en una estrecha franja que cubrió una pequeña parte de regiones del este de Nepal, el norte de Bangladés, Bután, el norte de la punta de Birmania, China central y el océano Pacífico, incluyendo las Islas Ryukyu, Islas Marshall y Kiribati. Siendo visible en regiones de difícil acceso.

Es por ello que el próximo eclipse del 2 de agosto del 2027 será el más largo registrado en el último siglo, pues será posible observarlo en “La Franja de Totalidad” en países como España, Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen, Somalia.

Mientras que la zona de “visibilidad parcial” será: Reino Unido, Francia, Italia, Grecia, África (salvo extremo sur), Asia, América (solamente en zonas de Maine en EE. UU. y provincias atlánticas de Canadá).

¿Sera visible el eclipse del 2 de agosto del 2027 en México?

Datos proporcionados por la NASA indican que en México y el resto de Latinoamérica no será visible el eclipse. No obstante, será posible percibir el fenómeno astronómico, en un mínimo porcentaje en zonas del norte de Sudamérica.

El eclipse solar más largo del siglo|Pexels

Calendario de eclipses para los proximos años

Si tomamos en cuenta que el eclipse del 22 de julio del 2009 fue el fenómeno más largo registrado, pero debido a su ubicación no fue visible para la humanidad, estos son los eclipses que se aproximan y su duración.



2 de agosto del 2027 con una duración de 06m 23 s

12 de agosto del 2045 con una duración de 06m 23s

22 de mayo del 2096 con una duración de 06m 07s

03 de junio del 2114 con una duración de 06m 32 s.

13 de junio del 2132 con una duración de 06m 55s

¿Que es un eclipse solar?

Es importante señalar que el eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, provocando un bloqueo total o parcial de la luz solar, provocando la proyección de una sombra sobre el planeta.