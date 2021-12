¿Cómo pedir posada? Esto debes saber sobre esta celebración navideña.

Una posada es una celebración prenavideña muy popular durante las fiestas decembrinas, por lo que es necesario saber cómo pedirla para que sea exitosa.

Pedir posada es esencial en esta fiesta navideña donde participan dos grupos: los de adentro y los de afuera. Por lo regular los propietarios de la casa donde es la posada, son los que permanecen dentro de ella, mientras que el otro grupo, los de afuera, realizan cánticos para pedir que los dejen entrar a ella.

Las personas que están afuera llevan velitas en la mano, además cargan figuras de José y María, quienes son los ‘peregrinos’ que posteriormente serán colocados en el nacimiento del hogar.

Los cánticos de las posadas

Para pedir posada se debe cantar primero una estrofa, comienzan los que están ‘afuera’ y los de adentro responden también con la primera estrofa, pero la que les toca. Al finalizar cada grupo con sus estrofas, los dos cantarán la parte que dice ‘Todos’ y se colocarán los ‘peregrinos’ dentro del pesebre en el nacimiento.

Te presentamos los cánticos que debe cantar cada una de las partes por si no compraste uno de los famosos libritos que venden donde se adquiere todo lo necesario para la posada, como las luces de bengala, velitas, colaciones, piñatas y demás.

Afuera

En el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andarmi esposa amada.

No sea inhumano, ténnos caridad. Que el Dios de los Cielos, te lo premiará.

Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero, de nombre José.

Posada te pide, amado casero, por solo una noche, la Reina del Cielo.



Mi esposa es María, es Reina del Cielo y madre va a ser, del Divino Verbo.

Dios te pague Señor, vuestra caridad y que os colme el Cielo, de felicidad.

Adentro

Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea algún tunante.

Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfados voy a apalear.

No me importa el nombre, déjenme dormir, pues que yo le digo que no hemos de abrir.

Pues si es una Reina quien lo solicita, ¿cómo es que de nocheanda tan solita?

¿Eres tu José? ¿Tu esposa es María? Entren peregrinos, no los conocía.

¡Dichosa la casaque alberga este día, a la Virgen pura, La hermosa María!

Todos

Entren Santos Peregrinos, Peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón. Cantemos con alegría, alegría todos al considerar, Que Jesús, José y María y María nos vinieron hoy a honrar.

