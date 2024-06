Conoce a San Antonio de Padua, el Santo que vela por los solteros

¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de “pon a San Antonio de cabeza”? Esto esperando que la persona que te gusta, te haga caso. San Antonio de Padua, es conocido popularmente por ayudar a los solteros que buscan encontrar el amor; aunque también se le reza para encontrar algún objeto que se haya perdido. También, se dice que protege a los hijos.

A Cada Quien Su Santo | Con paso firme [VIDEO] El padre de Alfonso acaba de fallecer, su madre le dejó el negocio familiar para que lo atendiera. Sin darse cuenta, Doña Cleotilde fue la peor decisión que pudo tomar.

¿Quién fue San Antonio de Padua?

Antonio de Padua nació Lisboa, Portugal. Su fecha de nacimiento no es precisa, pero se estima entre 1191 y 1195. Fue un sacerdote de la Orden Franciscana, predicador y teólogo portugués, venerado como Santo y doctor de la Iglesia por el catolicismo. Su nombre de nacimiento era Fernando Martins y creció en el seno de una familiar de buena posición en la sociedad lisboneta.

Estudió en la escuela catedralicia, donde un tío era maestro. Ingresó en el monasterio de canónigos regulares de San Agustín de San Vicente de Fora, cerca de Lisboa. Su familia y amigos no aceptaban su vocación, incluso trataron de hacer que la abandonara, pero él no les hizo caso. Para evitar las presiones, decidió renunciar a la herencia familiar y se trasladó al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, un importante centro de enseñanza religiosa que contaba con una gran biblioteca.

Su capacidad para predicar era proverbial, al grado de llamarle “Arca del Testamento”. Sus predicaciones alcanzaron un tremendo y notable éxito. Se dice que inducía a confesar los pecados a una multitud tan grande de hombres y mujeres.

Es uno de los Santos católicos más populares y su culto se encuentra extendido universalmente. Su festividad se celebra el 13 de junio.

Oraciones a San Antonio

Como lo mencionamos anteriormente, San Antonio de Padua es considerado un Santo que ayuda, tanto para encontrar el amor, como a encontrar cosas perdidas. Aquí te dejamos la oración específica para cada petición que requieras hacerle; eso sí, se cree que deber tener mucha fe para que el cometido se logre.

Oración a San Antonio para encontrar cosas perdidas

Glorioso San Antonio, tú has ejercido el divino poder de encontrar aquello que ha sido perdido. Ayúdame a encontrar la gracia de Dios y a hacerme devoto al servicio de él y de las virtudes. Permíteme encontrar lo que he perdido y de esta manera enséñame la presencia de tu bondad.

Al finalizar la oración debe rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre.

Oración a San Antonio para encontrar la paz

Oh San Antonio, poderoso intercesor, suplico tomes cuidado paternal de mi alma, de mi cuerpo, de las cosas en las que estoy involucrado y de toda mi vida; nada me hará daño mientras esté bajo tu protección.

Presento mis plegarias al Padre de la Misericordia para que, por tus méritos, se digne a fortalecerme en su servicio, a consolar mi aflicción, a librarme de todo daño y a darme la fuerza para soportar tales cosas por el bien de mi alma.

Tú, que has recibido el privilegio de permitir encontrar las cosas perdidas, ayúdame con mi conciencia, si es voluntad de Dios, para encontrar paz, cuya pérdida me aflige más que cualquier otra cosa en el mundo. A estas gracias añade la de mantenerme firme en mi fe y nunca apartarme de Dios, a quien le debo el honor y las gracias, por los siglos de los siglos. Amén.

Oración a San Antonio para encontrar a tu esposo o esposa

“Tú que estás lleno de gloria, amor y de infinita bondad, te aclamo hoy a ti que eres bueno con todo aquel que necesita tu ayuda. Que eres piadoso con todo aquel que busca la felicidad de tener un amor ideal a su lado. Tú que estás lleno de amor te imploro que puedas concederme la dicha y la felicidad de poder concentrar el amor que me acompañará siempre. Te suplico encontrar a esa persona ideal, mi otra mitad, el complemento a mi vida, la pieza que me falta para armar mi mundo.

Tú que tienes una gran cantidad de virtudes, te pido que me ayudes, que me des ese milagro de amor. Te entrego mi corazón para alcanzar ese amor verdadero que tanto sueño. Hoy acudo a ti en mi desespero, pero lleno de amor, eres una persona pura, eres una persona buena y confío en ti para conseguir esta ayuda. Tú eres piadoso, tú eres encantador, eres esa persona que siempre está buscando la felicidad de los demás, por eso te pido que me ayudes a encontrar esa alma gemela que espera por mí, que piensa en mí preguntándose también en que parte del mundo estaré. Solo pienso en el momento que podamos unir nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestros corazones. Sé que tú me escucharás y me ayudarás con mis plegarias y así mi alma encuentre la felicidad junto a mi amor eterno. Haz que el amor renazca en mí como flor en primavera y permíteme encontrar a ese ser en este mundo. Concédeme la alegría de compartir mi alama y dame dicha y prosperidad cuando eso suceda.

Tú que eres experto en los asuntos del amor. Tú que encaminas por buenas sendas nuestros sentimientos y amores. Tú que nos ayudas a cumplir nuestros deseos cambiando nuestras tristezas por felicidad, escucha esta humilde súplica que hago desde lo profundo de mi soledad. Haz desaparecer la soledad que estoy viviendo. Llena este vacío que hay en mi vida sentimental. Deseo con todas mis fuerzas que llegue un amor bueno, un amor verdadero e incondicional. Deseo una persona que me completamente y formar así una pareja llena de amor. Haz querido San Antonio que el amor llegue a mi corazón. Quiero que aparezca mi alma gemela y que sea una persona respetuosa, generosa y abierta. Que sea noble, justa y de buen corazón. Que sea un buen ser humano lleno de dulzura, dispuesta a dar y recibir amor. Poderoso San Antonio, no permitas que mis súplicas queden sin respuesta. Yo tengo mucho amor para dar y sé que puedo hacer feliz a la persona que me entregue su amor, por eso te ruego que me concedas tu ayuda. Hoy abro mi corazón al amor y por eso te imploro que se quede conmigo una buena temporada. San Antonio este favor jamás será olvidado. Siempre tendré presente en mi alma tu misericordia. Amén”.

Oración a San Antonio por los novios

Glorioso San Antonio, que sois considerado protector de los novios, ayúdame a encontrar el amor de mi vida. Sé que, así como yo, alguien me busca también. Coloca en mi camino el amor de una persona con la que pueda compartir mis días con alegría, amor y serenidad. Creo firmemente en tu fuerza y poder y espero con fe la respuesta a mi pedido. Amén”.

También te puede interesar: Conoce a San Judas Tadeo, el Santo de las causas difíciles