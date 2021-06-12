7 razones para amar aún más a Scarlett Johansson.

Scarlett Johansson es una de las actrices más queridas de Hollywood, y sabemos que sobran las razones para amarla, aquí te damos 7 datos que reforzarán tu amor por esta hermosa y talentosa mujer.

Ha sido considerada una de las actrices más taquilleras de Hollywood, reconocida por su belleza ha sido nombrada la mujer más sexy del planeta, y es súper divertida. Si esas no fueran razones suficientes para amarla, aquí te presentamos algunas más.



1. El cuento de hadas…



Estamos súper acostumbrados a ver a Scarlett Johansson siendo una gran heroína de películas de acción, ciencia ficción, o incluso, como una adorable chica en busca del amor, pero, el sueño real de esta bellísima actriz es unirse a la corte real de princesas.

Aunque parece que la oportunidad no ha llegado, sería interesante verla en una historia totalmente encantadora.



2. Una doble atrapada en el tiempo



Esta actriz es bastante tierna, y cuando descubrió que un usuario de internet había compartido una imagen de su abuela cuando era joven e igualita a Johansson, ella no dudó en contactarlo para agenda un encuentro con ella.

Scarlett invitó a Geraldine Dott, de 72 años al estreno de Road Night, y quedó comprometida a visitarla en su hogar.

3. Su belleza ha sido un obstáculo

La belleza de Scarlet Johansson es algo digno de admirar, y es por supuesto, muchos pensarán que es una chica que tiene todo resuelto, sin embargo, a ella le ha jugado en contra ser tan hermosa.

Se dice que ha perdido papeles importantes, tal como “La Chica del Tatuaje del Dragón”, cuando por su belleza, se pensó que era imposible que lograra ser súper dura, y en esa oportunidad fue Rooney Mara, quien se llevó el rol protagónico.

4. Fan de las tortugas ninja

Johansson ha confesado que es una gran fanática de las Tortugas Ninja, y que a diferencia de las generaciones presentes (que AMAN a los Vengadores), ella creció pensando en aquellas tortugas mutantes.

5. Padrino de Honor

Una breve aparición que hizo en una serie de Conan O’Brien, fue el comienzo de la carrera de Scarlett Johanson, quien inició a trabajar desde los 9 años de edad.

Años más tarde, tuvo la oportunidad de ser invitada al show de Conan para compartir aquella experiencia sobre su descubrimiento.

6. ¿Qué sería si no fuera actriz?

La actriz ha reconocido que está OBSESIONADA con el cuidado de la piel, y es una de las razones por las que si no se dedicara a brillar en Hollywood, habría elegido un camino distinto, el de la dermatología.

7. Yo no naaaaací para amar...

Scarlett Johansson tomó los fragmentos más doloros de su separación por su segundo matrimonio, tiempo en el que luchaba por mantener la custodia de su hija, para entonces le llegó la oportunidad de convertirse en Nicole Barber, en "Historia de Un Matrimonio", cinta que no sólo le valió una nominación al Oscar a muchos más premios, sino que además, demostró que sus métodos interpretativos son algo fuera de lo común.

No te pierdas a Scarlett Johanson en "Lucy", este sábado por Azteca 7.