¿Le harán como Shakira?: AC/DC dará un TERCER concierto en el Estadio GNP; ya hay fecha de venta de boletos

AC/DC es sin duda una de las bandas de culto más seguidas de todo el mundo y ante el anuncio de sus dos conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México para el mes de abril de 2026, la banda agotó en tan solo unos minutos todas las entradas para ambas fechas, por ello, sorpresivamente se confirmó un tercer concierto.

El Estadio GNP será testigo de un tercer concierto de la banda de hard rock AC/DC el próximo miércoles 15 de abril, quienes con más de 50 años de trayectoria han dejado una huella innegable en la historia del rock & roll y la música en general.

¿Cuándo será la venta para los boletos de AC/DC?

Si bien, un detalle que muchos fans aplaudieron de la manera de conseguir boletos fue que NO hubiera preventa, la salida de los boletos para la segunda fecha tomaron de sorpresa a sus fans, quienes así como se enteraron de la segunda fecha supieron que estos boletos ya estaban a la venta.

De manera anticipada, se ha confirmado que la venta de los boletos para el tercer concierto de AC/DC será el próximo miércoles 12 de octubre en punto de las 2:00 de la tarde, para que cada fan esté atento y no se queden fuera de esta gira.

¿Qué precio tienen los boletos del concierto de AC/DC?

En estas primeras ventas para las fechas del 07 y el 11 de abril de AC/DC en el Estadio GNP, pudimos saber los precios del concierto, mismos que van de los $1,510 hasta los $5,850 pesos, siendo que los precios (sin cargos) son los siguientes:



Naranja C: $1,510

Verde C: $2,854

General B: $2,750

General A: $3,618

Naranja B: $3,857

Verde B: $5,344

Sección GNP: $5,850