Desafíos en el set: Ellos son los actores famosos más difíciles de tratar

En la historia de Hollywood han existido cientos de películas, donde cada una tiene a sus actores y producciones. Tomémoslo como que al entrar a un proyecto así, se forman lazos, casi como una familia, aunque no todo es miel sobre hojuelas, ya que producciones se han quejado de trabajar con actores famosos por su comportamiento.

Es entendible que haya días en los que no queremos hablar con nadie, siquiera pararnos de la cama y es todavía peor cuando estás bajo mucho estrés o no has dormido o comido bien durante días, ¿podrías imaginarlo? Pues a este tipo de hábitos son sometidos algunas veces los actores de Hollywood, pero, ¿crees que es justificación suficiente para tratar mal al staff de una película?

¿Qué es la lista negra de Hollywood?

Pues algunos de los actores han sido tan pesados, que han caído en la lista negra de Hollywood, y si te preguntas que es eso, ¡aquí te explico rápidamente!

La lista negra de Hollywood es donde están los nombres de grandes celebridades del ámbito actoral y que han sido marcados (o incluso truncados en su carrera) por comportamientos que han propiciado una mala situación o experiencia en los sets de grabación.

¿Quiénes están en la lista negra de Hollywood?

Aquí te dejo una lista de los actores y actrices que han estado (o están) en la lista negra de Hollywood y la razón:

Lindsay Lohan: debido a sus problemas de abuso de sustancias en el pasado, llegó a causar problemas en los sets de grabación y se quedó por años sin participar en algún proyecto.

Mel Gibson: así es, este gran actor que se ha ganado nuestro reconocimiento, también se ha ganado el odio de otros, pues según sus compañeros, ha hecho comentarios homofóbicos y racistas. Sin olvidar que en 2010 se filtró un audio donde se oía cómo maltrataba a su novia.

Bruce Willis: otro de nuestros grandes favoritos, quien en algún momento fue rechazado por su manera de ser, pues incluso hubo un director que conoció "su verdadera oscuridad". Sylvester Stallone tuvo que prescindir de él, pues pedía una millonada por apenas unos días de grabación.

Charly Sheen: otra celebridad que, debido a sus problemas con sustancias ilícitas, tuvo problemas incluso con el director Chuck Lorre y fue despedido.

Katherine Heigl: la famosa actriz , reina de las novelas románticas en los 2000, se ha ganado una mala reputación, pues ha hablado mal e incluso ha boicoteado proyectos en los que ha participado, pero lo que terminó por hundir su carrera fue las cláusulas en sus contratos donde tenía el derecho de reescribir el guion o elegir al resto del cast.

Shia LaBeaouf: un excéntrico actor que en alguna ocasión dejó de bañarse por semanas y tanto el director de la película , como Brad Pitt, le advirtieron sobre su compartimiento, aunque no tomó importancia.

Jennifer Lopez: toda una diva, pues sus peticiones son muy estrictas y si no se llegan a cumplir, para el rodaje.

Gwyneth Paltrow: tiene tan mala reputación, que en 2013 fue coronada como “la persona más odiada de Hollywood”. Se dice que la actriz no soporta la idea de no ser la actriz principal de las películas en las que trabaja.

