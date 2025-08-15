Eddington: todo lo que debes saber de la película de Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

Ari Aster, el hombre detrás de películas como Hereditary, Midsommar y Beau Is Afraid, regresa a las salas del cine con una nueva entrega: Eddington, uno de los títulos más esperados del 2025 y el cual promete llevarnos por un viaje de algo que ya hemos vivido: la pandemia. Con un impresionante cast, y críticas excepcionales, aquí te contamos todo lo que debes saber de esta película antes de que vayas a verla.

¿De qué trata Eddington?

El tráiler de Eddington nos muestra una trama que a simple vista podría parecer sencilla: el sheriff (Joaquin Phoenix) de Eddington se postula para ser alcalde, teniendo como rival al alcalde en turno (Pedro Pascal), sin embargo este sería solo el conflicto que oculta algo mucho más grande.

La historia se desarrolla en el 2020 en Nuevo México, justo a mitad de la pandemia por COVID-19, y es ahí donde se desenvuelve el conflicto entre diferentes bandos, aquellos que comienzan a creer extrañas teorías de internet, los que no quieren usar cubrebocas, y la ley que les exige a todos seguir las medidas de seguridad para mantener a la gente de Eddington a salvo.

En una entrevista que dio para Excélsior, Ari Aster admitió haber escrito el guion de Eddington en medio de la pandemia: “Me conectaba a Twitter y lo que veía me estaba volviendo loco, así que escribí la película en un estado de ansiedad, miedo y pavor”, emociones que están claramente reflejadas en todo lo que podemos ver retratado en su película.

El reparto de Eddington

Eddington cuenta con actores de talla internacional:



Joaquin Phoenix

Pedro Pascal

Emma Stone

Austin Butler

Luke Grimes

Micheal Ward

Deirdre O’Connell

¿Dónde ver Eddington?

Eddington actualmente se encuentra en salas de cine, no pierdas la oportunidad de ir a verla en la pantalla grande, sin embargo, se espera que pasando su temporada en la pantalla grande se lance una fecha para su estreno en plataformas de streaming.