Alien: Earth hizo canon a La Era de Hielo: así es la inesperada conexión

El universo de Alien siempre se ha destacado por sus conexiones con otras franquicias, desde Depredador hasta incluso con los cómics de Marvel. Pero la serie Alien: Earth fue más allá y, para sorpresa de todos, incorporó un homenaje directo a La Era de Hielo, haciendo canon una de sus escenas más divertidas. Prepárate, te volará la cabeza.

¿Cuál es el contexto de la serie Alien: Earth?

La historia está ambientada en el año 2120, justo antes de los eventos de Alien: El octavo pasajero, la serie creada por Noah Hawley muestra una visión más “terrestre” del universo Alien. Se centra en los dos hermanos Wendy y Joe mientras la humanidad enfrenta la llegada de una misteriosa nave a la Tierra.

Aquí es donde viene lo divertido y esta curiosidad dentro de la saga, pues resulta que aunque viven casi un siglo después de nuestra época, los personajes aún consumen entretenimiento del pasado… y aquí es donde entra La Era de Hielo.

La escena que unió a Wendy, Joe y la era de Hielo

Dentro de la historia, se revela que Wendy y Joe fortalecieron su vínculo viendo juntos las aventuras de Manny, Sid, Diego y compañía. En especial, recuerdan un momento de La Era de Hielo 4, cuando Sid confunde la palabra “fury” (furia) con “furry” (peludo).

Esta anecdota cobra fuerza y significado durante la broma en el episodio 2 de la serie:

En esta, Joe intenta renunciar a su trabajo para ir a Marte a estudiar medicina. Frustrado, este le dice a su jefe: “Ten piedad o enfréntate a mi furia”. Wendy, usando tecnología avanzada, reescribe el código del robot interlocutor para responder: “¿Enfrentarte a tu peludo, qué?”. Es ahí cuando se nos se muestra un flashback de Sid diciendo su famosa línea.

Un crossover que humaniza el universo Alien

Esta anécdota y la inclusión de este fragmento de la película pueden resultar un toque bastante divertido, sin embargo, su objetivo está fuera de hacer un poco de comedia. Esta referencia sirve para dar la sensación de que la historia y el espectador se encuentran en una historia más real, más humana.

¿Qué opinas de este curioso crossover?

