Todo lo que sabemos sobre Scary Movie 6: Estreno y el regreso de Ana Faris, Regina Hall, Marlon y Shawn Wayans

Pareciera que fue ayer cuando pasábamos horas riendo y “aterrados” viendo las películas de Scary Movie, las cuales en sus primeras cuatro ediciones eran protagonizadas por Anna Faris (Cindy) y Regina Hall (Brenda), mismas que estarán en el regreso de esta franquicia.

Fue en el año 2000 cuando los hermanos Wayans hicieron reír a todo el mundo con estas entregas, que estaban cargadas de sátiras, humor y referencias a películas de miedo y tras varios años de incertidumbre, todo apunta a que su regreso estaría más cerca de lo que creemos.

El regreso de los protagonistas originales

Anna Faris y Regina Hall declararon: “Estamos ansiosas por devolverles la vida a Brenda y Cindy y reunirnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon, tres hombres por los que literalmente moriríamos”.

Pero no solo regresan estas dos grandes actrices, pues nuestro fumador favorito interpretado por Marlon Wayans (Shorty) y Shawn Wayans, el gran y varonil atleta (Ray) también están de vuelta para esta nueva historia.

A través de sus redes Marlon escribió lo siguiente: “Tan emocionado de trabajar y reunirme con estas dos mujeres brillantes. Estamos muy orgullosos de todo lo que han hecho desde el comienzo de la franquicia de películas de terror. Salimos de la banda juntos de nuevo. Los cuatro fabulosos están de vuelta. SM6 6/12/26 en cines”.

¿Qué sabemos sobre la nueva película de Scary Movie?

Esta próxima sexta entrega, marcaría la reunión de los hermanos Wayans por primera vez en los últimos 18 años para escribir un guion original y nuevo.

Se espera que su rodaje inicie este octubre, para que su estreno en cines de todo el mundo sea el próximo 12 de junio de 2026 en propias palabras de Marlon.

Esta franquicia ha recaudado cerca de 900 millones de dólares desde su estreno, siempre dejando buenas impresiones en su público. El proyecto liderado por Marlon, Shawn y Keen Wayans se ha quedado en la cultura como una obra que reúne lo mejor de dos mundos totalmente opuestos, como lo es la comedia y el terror.

¿Emocionados por esta nueva película?