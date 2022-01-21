Este fue el motivo por el que Adam Sandler no estuvo en Hotel Transylvania 4.

El pasado 14 de enero de 2022, llegó la cuarta entrega de Hotel Transylvania a las plataformas de streaming, película que ha sido bien recibida por los amantes de la animación.

La trama tiene maravillados a los cinéfilos, pues algunos personajes se transforman en seres jamás imaginados para dar paso a grandes aventuras.

Sin embargo, la cinta brilló por la ausencia de Adam Sandler, quien en su momento, interpretó la voz de Drácula.

Aunque el fuerte de Adam Sandler es la comedia, decidió interpretar al villano animado desde el 2012 para hacer sonreir a sus fans.

Pese a todo, la cuarta película de Hotel Transylvania ha desatado millones de incógnitas y dudas entre los fans de Sandler.

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¿Por qué Adam Sandler rechazó participar en Hotel Transylvania 4?

En una entrevista para el medio ScreenRant, el director Derek Drymon resolvió las dudas sobre la ausencia del comediante en la película.

El hecho de que Drácula se convierta en humano fue una buena oportunidad para hacer las cosas un poco diferentes...

Brian Hull fue el actor que reemplazó a Sandler, decisión que dividió la opinión de los fanáticos de la cinta.

“Drácula podría ser un poco diferente de lo que era en las otras películas y sería natural. Entonces, fue la película perfecta para que una persona entrara y llenara esos zapatos”, continuó Derek.

Jennifer Kluska, codirectora de Hotel Transylvania, también confesó a ScreenRant, que el giro de la película fue perfecto para incorporar a Brian Hull.

Comenzamos con el diseño de Drácula y cómo hacer que ese personaje se sienta lo más diferente posible. No se animó igual y no se verá igual. Se sintió como abrazar a Brian, y más específicamente, abrazar sería la diferencia de Drácula humano. Sentí que era una gran oportunidad

Adam Sandler no ha expresado sus razones para ponerle punto final a su participación en la taquillera saga de Hotel Transylvania.

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