Esta es la fecha de estreno de la cuarta entrega de Hotel Transylvania.

Los días viernes ameritan un maratón de películas y de todos los estrenos esperados por los cinéfilos. Tal es el caso de la cuarta entrega de Hotel Transylvania, cinta dirigida por Derek Drymon y Jennifer Kluska, que está disponible en la plataforma Amazon Prime Video desde la mañana de este 14 de enero.

La película animada se estrenó este viernes 14 de enero de 2022 a través de Amazon Prime Video, momento que ya comenzó a generar las primeras opiniones y críticas de los cinéfilos.

La cuarta entrega de Hotel Transylvania estaba prevista para estrenarse el pasado 1 de octubre de 2021, pero se aplazó debido a la pandemia de COVID-19.

La primera parte de Hotel Transylvania fue lanzada el 28 de septiembre de 2012, contando con las voces de Selena Gomez como Mavis, Adam Sandler como Drácula y Kevin James como Frankenstein.

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¿De qué trata la cuarta entrega de Hotel Transylvania?

Tras ocho años del estreno de la primera parte, la cuarta entrega de Hotel Transylvania llega con nuevas sorpresas para los fans.

Drácula, Mavis, Jonathan y sus amigos regresan con cambios en su personalidad y transformaciones físicas.

Johnny expresa sus inseguridades, pues cree que su suegro y papá de Mavis lo rechaza por ser diferente al resto.

Johnny pide ayuda a Van Helsing y juntos utilizan el Rayo Monstrificador que los meterá en graves problemas.

Johnny se arrepiente de usar el aparato y desea con todas sus fuerzas que todo regrese a la normalidad, cosa que no será fácil para el joven mochilero.

Al rescate de Johnny se suman personajes como Mavis y todo el grupo de amigos en busca de la destrucción del Rayo Monstrificador.

La franquicia de Hotel Transylvania ha tenido gran éxito a través de los años, pues inspiró una serie de televisión el 25 de junio de 2017 y cuatro cortometrajes animados.

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