Este es el error en el intro de Yo soy Betty, la fea que nadie notó por años.

Yo soy Betty, la Fea es la telenovela más exitosa de todos los tiempos y para demostrarlo, esta historia se ha mantenido como una de las más populares, pues ha tenido diferentes versiones en varios países.

Las historias y aventuras que presenta la telenovela colombiana han enloquecido al público de diferentes generaciones, pues desde su estreno se ha colocado como una de las más queridas a nivel internacional.

Yo soy Betty, la fea fue protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello y se estrenó el 25 de octubre de 1999 a través de la cadena RCN Televisión. Ha sido transmitida en 180 países, se dobló a 25 idiomas y se han hecho cerca de 25 adaptaciones.

Uno de los personajes más recordados es el de Patricia Fernández, la peliteñida, que se encargó de hacerle la vida imposible a Betty y a todas las del cuartel. La encargada de darle vida a este odiado y cómico personaje fue Lorna Paz.

El error en el intro de Yo soy Betty, la Fea

Por medio de la plataforma TikTok, se ha dado a conocer que en el famoso intro de la telenovela colombiana, en el que suena la canción Se dice de mí, hay un error y este tiene que ver con Patricia Fernández, ya que se le ve escondida tras unas plantas a la espera de que se le dé la orden de salir a cuadro y opacar a Betty.

Lorna Paz se queda esperando su turno para salir, pero eso sí lo notó un súper fanático de la telenovela, pues aunque es evidente, la escena es muy rápida.

Error en el intro de "Yo Soy Betty la Fea" que nadie vio

