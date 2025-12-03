La insólita CONDICIÓN de Emma Stone a Yorgos Lanthimos para raparse en ‘Bugonia’

Este 3 de diciembre llega a las salas de cine Bugonia, el nuevo filme de ciencia ficción de una de las duplas favoritas del séptimo arte: Yorgos Lanthimos y Emma Stone, quien tuvo que someterse a un radical cambio de imagen para su personaje de Michelle Fuller, pues este le exigía tener la cabeza completamente rapada.

Si bien la actriz aceptó el desafío, cuando la grabación llegó, los nervios se apoderaron de ella, por lo que no le quedó más que imponer una insólita condición al director de la cinta, Yorgos Lanthimos: que él hiciera lo mismo. Para su sorpresa, el cineasta aceptó sin objeciones, siendo ella misma quien se encargó de afeitarle la cabeza.

“Durante un año y medio supe que me iba a rapar la cabeza, pero cuando empezaron a preparar las cuatro cámaras, entré en pánico”, recordó la actriz de 37 años para la revista PEOPLE. “Así que le dije a Yorgos: ‘Vamos a tener que afeitarte la cabeza a ti también para ser solidarios’”, a lo que él respondió que estaba “bien”.

En cuestión de instantes, Emma puso manos a la obra y comenzó a rapar al cineasta… Aunque el proceso no fue tan “emocionante” como creyó que sería. “Estuvo bien, pero mi rasurada fue mucho más dramática. No es por presumir, pero mi cabello era bastante largo y el suyo no”, compartió Stone.

¿De qué trata ‘Bugonia’ de Yorgos Lanthimos y Emma Stone?

Bugonia, de Yorgos Lanthimos, cuenta la historia de dos hombres (Jesse Plemons y Aidan Delbis) obsesionados con las teorías conspirativas. Su fijación los lleva a secuestrar a la CEO de una exitosa compañía (Emma Stone), pues están convencidos de que es una malvada extraterrestre que tiene intenciones de destruir la Tierra.

¿Por qué Emma Stone se tuvo que rapar la cabeza para ‘Bugonia’?

Siguiendo la trama de la cinta, los hombres optan por raparle la cabeza a Emma Stone, ya que están convencidos de que esta es la única forma en la que podrán comunicarse con su supuesta nave nodriza. De acuerdo con diversos reportes, el equipo de maquillaje y cabello tuvo que afeitar la cabeza de Emma cada tres días para no perder la continuidad entre tomas.

¡Aclamada por la crítica! ‘Bugonia’ ofrece una IMPECABLE actuación de Emma Stone y Jesse Plemons

Previo a su estreno en cines, Bugonia fue proyectada en diversos festivales del séptimo arte, en los que se ganó la aprobación de la crítica, especialmente por la actuación de sus protagonistas, quienes aseguran están “en la cima de su carrera”. Tales actuaciones han sido descritas como “impecables”, “fenomenales” y “magníficas”, por lo que no será sorpresa si sus nombres lideran las listas de nominaciones en la próxima temporada de premios.