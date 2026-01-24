Alianza por la salud: AA y Gobierno Federal fortalecen la red de atención nacional

En un movimiento estratégico para fortalecer la salud pública en México, se puso en marcha la 31ª Semana Nacional de Información "Compartiendo Esfuerzos". Esta edición destaca por la consolidación de una red de apoyo que vincula directamente a la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos con las principales instituciones de salud del país, como el IMSS y el ISSSTE.

El eje central de esta iniciativa es el nuevo convenio con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA). Este acuerdo no solo formaliza la referencia de pacientes hacia los grupos de AA, sino que integra formalmente el modelo de recuperación dentro de los centros comunitarios de salud. Con esta infraestructura, se busca garantizar que cualquier persona, en cualquier punto del territorio nacional, tenga acceso inmediato a una alternativa probada y profesional para la recuperación del alcoholismo.