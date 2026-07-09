El nuevo tráiler de Buddy, la película de terror de los productores de Weapons, ya está aquí como tu peor pesadilla

Los fanáticos del terror están volteando a ver este nuevo proyecto y tal vez es tiempo de seguirlo de muy cerca. Buddy, la nueva película del director Casper Kelly, estrenó un impactante tráiler que confirma por qué fue una de las grandes sorpresas del Festival de Sundance 2026. La cinta, producida por Roadside Attractions y Saban Films, toma como punto de partida un programa infantil muy al estilo de Barney, pero con un giro que lleva la historia al terror psicológico, violencia y giros inesperados. Lo que más llama la atención es que este proyecto es traído por los productores que trajeron Weapons, la exitosa película de 2025.

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¿De qué trata Buddy?

La historia sigue a Buddy, un enorme unicornio naranja que conduce un exitoso programa infantil donde todo parece normal y lleno de alegría, canciones y diversión. Sin embargo, todo realmente es una pesadilla en cuanto las cámaras se apagan, descubriendo una realidad completamente distinta. El programa infantil se convierte en la pesadilla de un grupo de niños que deberá sobrevivir a una criatura que pasa de ser un amigo entrañable a un asesino implacable.

El tráiler confirma que será mucho más que una película de terror

No te dejes engañar; aunque este filme puede recordar a otras películas donde se usan botargas asesinas, Buddy deja en claro con su primer tráiler que busca ir más allá. El director logra mezclar terror psicológico, humor negro, metanarrativa y una estética inspirada en los programas infantiles de los años 80 y 90.

Este filme fue reconocido previamente en el festival por romper constantemente las reglas tradicionales del cine de terror. De hecho, el director es conocido por su estilo tan característico, el cual ya se ha convertido en su marca personal gracias a proyectos como Too Many Cooks y Adult Swim Yule Log.

¿Por qué todos hablan de Buddy?

Tras su estreno en el Festival de Sundance 2026, la película recibió elogios tanto de la crítica como del público. Los expertos destacan que la película logra convertir un concepto aparentemente absurdo en una experiencia inquietante que mezcla nostalgia, sátira y terror. Mientras otros la describen como una de las propuestas más originales del año, por lo que si eres un fanático del terror, no te la puedes perder.