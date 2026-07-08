Se acerca el final y Dune 3 estrena tráiler: esto es TODO lo que NO notaste

Uno de los estrenos más esperados de este año, sin duda es Dune Parte 3, la película final de esta saga de ciencia ficción que ha contado con uno de los repartos más sustanciosos de los últimos años y que ha dado mucho de qué hablar con su dramatización y producción.

A menos de medio año de su estreno se ha lanzado el tráiler oficial y este nos ha dejado grandes detalles que no han pasado desapercibidos, sobre todo en el rumbo que seguirá la historia de Paul Atreides y su inevitable final en la búsqueda del ascenso que ha puesto en marcha a toda una galaxia.

Curiosidades del nuevo tráiler de Dune Parte 3

Debemos partir desde lo general, pues este tráiler nos ha dado la primicia de que la historia de Dune está llegando a su final, aunque en esta adaptación no podemos ignorar el hecho de que el tono de la saga ha subido, mostrando una entrega más oscura llena de conspiración, pues veremos conspiraciones para derrocar a Paul Atreides.

Durante el primer tráiler oficial pudimos ver de manera rápida un sarcófago donde se espera que esté Edric, el Navegante del Gremio Espacial, quien podría ser quien bloquee el radar mental de Paul ocultando a simple vista la conspiración de sus visiones del futuro.

Además, un detalle no menor es que podremos presenciar la destrucción de mundos, cosa que solo se narraba en las novelas, todo parece indicar que seremos testigos del poder de Paul.

Otro de los detalles que llamaron la atención es el cambio en el cielo, por lo que todo parece indicar que podríamos tener saltos en el tiempo 17 años después, donde Paul continúa el plan de cambio ecológico que Liet-Kynes, alterando el clima del planeta, cumpliendo el sueño Fremen amenazando ciclo de vida del gusano de arena.

Finalmente, viendo el paso de los años, se ha mostrado una versión de Paul deteriorada, donde tras años de guerra su cuerpo y personalidad han cambiado completamente.

¿Cuándo se estrena Dune III?

Esta tercera película que adaptará la novela de “El Mesías de Dune” de Frank Hebert, llegará a cines de México y Latinoamérica el próximo 17 de diciembre de 2026, poniendo fin a una de las historias que más revuelo han generado en los últimos años.

Aquí el tráiler subtitulado al español: