Chainsmoker Cat: Desde Pulp Fiction hasta Resident Evil, ¿notaste todos los 7 Easter eggs en el opening del anime?

Chainsmoker Cat desde el día uno ha dado de qué hablar, por su trama, diseño y las cientos de reacciones que ha generado dentro de la comunidad digital. No obstante, es ahora que el controversial anime ha ganado conversación gracias a las referencias que se pueden ver dentro de su opening.

Ahora lee: Es OFICIAL: Disney revela su calendario de estrenos hasta 2029: Marvel, Frozen, Toy Story y más

El opening de Chainsmoker Cat ha despertado la nostalgia de la comunidad al contar con por lo menos 20 referencias a grandes filmes que han marcado a múltiples generaciones. Entre sus escenas se pueden ver momentos de Pulp Fiction, Trainspotting, Resident Evil, El señor de los Anillos, Breaking Bad o Spider-Man 3. No obstante, estas no son las únicas; por ello aquí te contamos todas las referencias que se pueden encontrar dentro del opening y las 7 más destacadas.

Chainsmoker Cat (Yani Neko), animado por Bibury Animation Studios cuenta con más de planos de 20 de películas icónicas, entre las que sobre salen:

Trainspotting (1996), Fallen Angels (1995), Spider-Man 3, Pulp Fiction (1994), Fight Club (1999), Léon: The Professional (1994), The Lord of the Rings, Ready or Not (Boda Sangrienta, 2019, Wednesday (Merlina), Beetlejuice, Breaking Bad, Midsommar (2019), Stand by Me (1986), The Breakfast Club (1985)- Chinatown (1974), Dumb and Dumber (1994), Blue Spring (2001), A Better Tomorrow (1986),Malèna (2000) ,The King of Comedy (1982), Coffee and Cigarettes (2003), D.E.B.S. (2004), Resident Evil 3 (Videojuego/Película), Project A (1983) y The Usual Suspects (1995) .

Dentro de estas 26 referencias que podemos encontrar, sobresalen 7 que se llevan las palmas:

Pulp Fiction (1994) – Quentin Tarantino: Dentro de la animación es posible ver la toma desde el interior del maletero del auto mirando hacia los personajes, además de las poses clásicas de los personajes de Tarantino.

The Lord of the Rings (El Señor de los anillos): El opining recreó la escena que marca la desesperación de estirarse para atrapar el anillo, en este caso el celular, emulando a la joya única.

Fight Club (1999): Es posible ver a lo largo del opening diversos planos inspirados en la estética sucia de la película y la escena icónica de las siluetas frente a la ventana.

Spider-Man 3 (2007): El anime recrea el icónico baile callejero de Peter Parker ("Bully Maguire")

Léon: The Professional (1994): La recreación de los planos cerrados, homenaje a los personajes principales y la esencia misteriosa.

Trainspotting (1996): El opening recrea la famosa escena inicial de la persecución, el momento surrealista del protagonista sumergiéndose dentro del inodoro.

Stand by Me (1986): La caminata de los personajes a lo largo de las vías del tren.

Sin lugar a dudas, desde su estreno, Chainsmoker Cat ha dado mucho de qué hablar, pues dentro de la conversación digital se le ha catalogado como el anime más cochino. Las reacciones han sido divididas y solo será cuestión de tiempo para que salgan más episodios y se sepa sobre su lugar dentro del gusto de la comunidad.