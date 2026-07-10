4 películas animadas que todo niño y niña tienen que ver antes de llegar a la pubertad

No cabe duda que el cine brinda grandes lecciones a través de historias, es por eso que en esta ocasión te decimos cuáles son las mejores películas para que los niños vean antes de llegar a una de las etapas más importantes de la vida; la pubertad.

Películas animadas: ¿Cuáles son las mejores para ver antes de la pubertad?

Estas cintas no solo cuentan con una estética maravillosa a nivel visual sino que tienen mensajes que son muy importantes para los niños, para que los puedan ejercer en una de las etapas más importantes de su vida.

Película “Intensamente”: ¿De qué trata y dónde ver?

Intensamente, película de Pixar es ideal para los pequeños ya que la historia se centra en una niña llamada Riley, misma que luego de mudarse de casa debe lidiar con emociones como la tristeza, alegría, desagrado, furia y temor. La historia transmite un gran mensaje: todas las emociones son importantes y es válido pedir ayuda cuando algo no va bien. La película está disponible en Disney Plus. Actualmente también está la segunda parte en la que una nueva emoción se integra; la ansiedad, por lo que también es ideal para ver con los pequeños.

Película Zootopia: ¿De qué trata y dónde ver?

La cinta Zootopia, la cual está disponible en Disney Plus, se centra en la historia de Judy Hopps, una coneja que se convierte en la primera policía de una gran ciudad, sin embargo una misión muy importante se le asignará por lo que deberá trabajar de la mano con un zorro llamado Nick Wilde. La película aborda temas importantes como lo es la empatía, inclusión y la diversidad, algo sumamente fundamental ya que los niños sabrán que en la sociedad no todas las personas son iguales, sin embargo todas son importantes y merecen respeto.

Película Buscando a Nemo: ¿De qué trata y dónde ver?

Esta cinta, la cual está disponible en Disney Plus, retrata la historia de Marlin, un pez que pierde a su hijo (Nemo) por lo que deberá emprender una gran aventura con tal de recuperarlo además de que Nemo superará retos personales. La cinta retrata a la perfección temas como la confianza, la importancia de soltar el miedo, el control y superar problemas de la mejor manera ya que solo a partir de esto es que se logra un crecimiento y avance en todos los sentidos.

Película “Red (Turning Red)”: ¿De qué trata y dónde ver?

La película Red (Turning Red), misma que está disponible en Disney Plus, retrata la historia de Mei Lee, una niña adolecente que se convierte en un enorme panda rojo cada vez que experimenta una emoción fuerte. Además retrata la emoción por los idols de las bandas musicales. La cinta es perfecta para los niños ya que muestra los cambios que se tienen durante la pubertad. Por otro lado, la película muestra temas como la importancia de la amistad, de la familia; especialmente con mamá, el respeto que debe existir con los padres y ancestros, la autoaceptación e identidad.