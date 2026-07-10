Programación COMPLETA de sábado 11 y domingo 12 de julio para ver el Canal Azteca 7 En Vivo: Desde Harry Potter hasta DC

Lo mejor de la magia y de los superhéroes llega a Azteca 7 este sábado 11 y 12 de julio, y es que para que vivas el mejor fin de semana en compañía de tu familia y con una buena botana a un lado, claro siempre apoyando a tu equipo favorito en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por eso aquí te dejamos la programación completa y con horarios de lo que podrás ver tanto en tu televisión como a través de nuestro sitio web.

Programación Azteca 7 Sábado 11 de julio

Este sábado podrás ver una cartelera llena de magia por el Canal Azteca 7, donde amaneceremos con Harry Potter como previo al partido de Noruega vs. Inglaterra, pasando después a clásicos de Bruce Willis.

Harry Potter y la Piedra Filosofal - 5:30 a.m.

El inicio de la saga de 'el niño que vivió', una película casi convertida en clásico que chicos y grandes pueden disfrutar a la perfección con un rico almuerzo, ideal para iniciar el fin de semana de descanso.

Harry Potter y la Cámara Secreta - 9:00 a.m.

Harry Potter y la Cámara Secreta, uno de los pilares de toda la saga, pues es donde comenzamos a desentrañar poco a poco el misterio detrás de el que no debe ser nombrado, y donde se nos presentan los últimos atisbos de inocencia de los protagonistas.

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban - 12:00 p.m.

La entrega dirigida por nada más y nada menos que Alfonso Cuarón introduce al icónico y querido personaje de Sirius Black, en una tercera película inolvidable por todos los seguidores de Harry Potter.

Noruega vs. Inglaterra - 2:45 p.m.

El partido de cuartos de final de la justa veraniega te espera después de las primeras tres películas de Harry Potter, por si no sabías cuándo volverías a ver a Haaland en acción, ahora que todos apoyamos a Noruega tras la eliminación de la Selección Mexicana. Y si no tienes una televisión a tu alcance puedes verlo gratis a través de este link.

Muerte Súbita - 6:00 p.m.

Bruce Willis llega en Muerte Súbita como un policía que debe trasladar a un reo a un tribunal, sin embargo, se encontrará con unos funcionarios públicos corruptos que quieren evitar a toda costa que logre su cometido.

Difícil de Matar - 8:15 p.m.

Bruce Willis nuevamente regresa para llevarte por una aventura llena de acción y adrenalina, en una misión que puede parecer sencilla pero que, sin embargo, costará más de lo que sus protagonistas podían imaginar.

Programación Azteca 7 Domingo 12 de julio

El domingo estará lleno de acción con las mejores películas del universo de DC, y para que termines de reponer pilas para volver a vivir un lunes de trabajo, más vale que te prepares con una botanita antojable y comida de confort.

Batman - 9:45 a.m.

La icónica película de Michael Keaton y Jack Nicholson, un clásico del universo de Batman y de DC, regresa a la pantalla de Azteca 7 para que abras tu mañana con toda la adrenalina necesaria para el domingo.

Batman Regresa - 12:30 p.m.

La secuela de Batman, dirigida por Tim Burton, podrás verla totalmente gratis en nuestra transmisión en sitio web y televisión. Esta segunda entrega de DC agrega a Danny DeVito entre su aplaudido cast junto a Michelle Pfeiffer.

Linterna Verde - 3:15 p.m.

Protagonizada por Ryan Reynolds y Blake Lively, Linterna Verde se une a la secuencia de películas de DC que tenemos preparadas para ti este 12 de julio.

Superman Regresa - 5:45 p.m.

La película protagonizada por Brandon Routh como Superman nos trae la historia de cómo el hombre de acero debe enfrentarse a un viejo enemigo que planea derrotarlo, mientras intenta encontrar su lugar en el mundo.

Mujer Maravilla - 9:00 p.m.

La película de 2017 protagonizada por Gal Gadot será el cierre perfecto del domingo 12 de julio, con la historia de Diana, princesa del amazonas quien deberá unirse a una importante batalla.