OFICIAL: Confirman panel de Marvel en la San Diego Cómic-Con: Fecha, hora y todo lo que tienes que saber

Es oficial, Marvel Studios está de vuelta en la San Diego Comic-Con (SDCC). El reconocido estudio confirmó que realizará un panel especial para hablar de “Avengers: Doomsday”. El evento se llevará a cabo en el icónico escenario de el Hall H, el cuál es el salón principal en donde se realizan los anuncios de todo lo relacionado a la cultura pop.

El panel de Marvel Studios en la SDCC: Fecha y hora exacta del evento en México

Este evento se llevará a cabo del del 23 al 26 de julio, sin embargo el próximo 25 de julio será el más esperado. La hora será en punto de las 19: 30 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México. Este llega luego de dos años pues fue en 2024 cuando este se realizó por última vez, en esa ocasión Robert Downey Jr. fue anunciado con el villano de una de las cintas más esperadas de este 2026.

El panel de Marvel Studios en la SDCC: ¿Qué anuncios se darán?

Hasta el momento esta información se desconoce, sin embargo Marvel tiene acostumbrados a todos sus fans a mostrarles adelantos sobre sus proyectos como tráilers, novedades sobre el reparto o cualquier tipo de información relevante. Hasta el momento muchos fans mantienen la esperanza de que sea revelado el tráiler de Avengers: Doomsday, aunque esto no es una certeza. “Y, por supuesto, los fans no querrán perderse la presentación de Marvel Studios en el Hall H el sábado, donde invitados sorpresa compartirán un avance exclusivo de lo que está por venir en el UCM”, fueron algunas de las palabras que una de las editoriales de cómics más grandes y famosas del mundo añadió.

Además de las sorpresas anunciadas, el evento contará con dos stands en la zona de exposición, algunas mesas redondas en donde se aborde el tema de la serie de cómics Armageddon así como de Midnight de Marvel y X-Men 97 además de que el tema relacionado a los videojuegos también estará presente.

¡OFICIAL! El 25 de Julio en el Hall H tendremos un panel de Marvel Studios.



Será a las 05:30PM PT. Es decir:



🇨🇷 🇸🇻 🇬🇹 🇭🇳 🇳🇮 — 18:30

🇨🇴 🇪🇨 🇲🇽 🇵🇦 🇵🇪 — 19:30

🇧🇴 🇨🇱 🇨🇺 🇵🇾 🇵🇵 🇩🇴 🇻🇪 — 20:30

🇦🇷 🇧🇷 🇺🇾 — 21:30

🇮🇨 — 01:30 (26 de julio)

🇪🇸 — 02:30 (26 de julio) pic.twitter.com/LYvsG9h1EY — QuidVacuo (@QuidVacuo) July 9, 2026

El panel de Marvel Studios en la SDCC: ¿Dónde ver la transmisión del evento?

Desafortunadamente la transmisión de este evento no se realiza en ninguna plataforma, por lo que deberás estar atento a redes sociales como X ya que los panelistas suelen compartir información además de que tendrás que seguir a Marvel y monitorear cualquiera de sus publicaciones.