Amigos y Enemigos: conocerás a Los Impostores #PonleAl7 12:25 am

Bobby planea darle un obsequio a Andi cuando nazca el bebé, pero las chicas le dicen que nunca le gusta lo que le regala, así que Kate se ofrece a ayudarlo a escoger algo lindo. Así, acuden a una tienda de joyería en donde escogen una pieza muy cara, ¿qué hará por obtenerla?

Mientras tanto, Will se siente mal del estómago y tiene que pasar al baño de su ex, descubre lo que sucederá después.

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