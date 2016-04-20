Amigos y Enemigos: Game Sex Match #PonleAl7 12:25 am

Will no puede asistir a los partidos de tenis como pareja de Bobby en el torneo de su trabajo, así que Lowell asume el rol como un buen gesto; ¿lo hará bien?

Will se resigna al fracaso de su matrimonio e intenta olvidarlo saliendo con una chica bastante atrevida, que hace cosas fuera de lo común. Se rumora que él no es el tipo de chico para salir con alguien así, entonces intenta demostrar lo contrario. ¿A dónde lo llevará esta decisión?

Además... descubre por qué Jules no quiere incluir a Kate en los planes de su boda.

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