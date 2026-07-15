¡Otra vez! The Batman: Parte 2 retrasa su estreno y ya tiene nueva fecha de lanzamiento

Hay malas noticias para los fans del cine, los superhéroes y, sobre todo, el Caballero de la Noche. Así es, Warner Bros. Acaba de confirmar que The Batman: Parte 2, la esperada secuela protagonizada por Robert Pattinson, y Matt Reeves tiene una nueva fecha de estreno. El dilme estaba programado para octubre de 2027 y se cambió para el 18 de febrero de 2028. Eso sí, el anuncio estuvo acompañado por un breve video publicado en redes sociales donde puede verse un primer vistazo del regreso de Pattinson como el popular personaje de DC.

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¿Cuál es la nueva fecha de estreno de The Batman: Parte 2?

Warner Bros. fijó oficialmente el estreno de la película para el 18 de febrero de 2028. Esto significa que nos tomará otro poco más de tiempo el poder ver la producción de DC Studios, la cual en un principio había estado programada para octubre de 2025. Así es, desde entonces la producción ha sufrido varios cambios en su agenda debido a distintos factores relacionados con la industria cinematográfica.

¿Por qué volvió a retrasarse?

En esta ocasión, el retraso no se originó por un problema de producción. Tuvo que ser con una reorganización del calendario de estrenos de Warner Bros., luego de que The Great Beyond, la nueva película de J.J. Abrams protagonizada por Glen Powell y Jenna Ortega, ocupara la fecha del 1 de octubre de 2027. En palabras sencillas, no quieren que sus estrenos se pongan el pie entre ellos y esta era la decisión más razonable.

¿Qué se sabe de la historia de The Batman 2?

Hasta el momento, Matt Reeves mantiene prácticamente en secreto la trama de la secuela. Lo único que se ha podido confirmar es que esta cinta buscará profundizar mucho más en la vida de Bruce Wayne, explorando aspectos del personaje que apenas comenzaron a desarrollarse en la primera entrega. Por su parte, Robert Pattinson aseguró recientemente que el guion es algo extraordinario, así que los fans podemos estar tranquilos en ese sentido.