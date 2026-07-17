Muere Brenda Fricker; actriz de “Mi Pobre Angelito”, y ganadora de un Oscar, a los 81 años de edad

El séptimo arte se encuentra de luto luego de que durante las primeras horas de este vierenes 17 de julio se diera a conocer la lamentable muerte de la actriz irlandesa Brenda Fricker, a los 81 años de edad quién fue famosa por interpretar a "La señora de las palomas" en la película Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, cinta protagonizada por Macaulay Culkin. La noticia fue dada a conocer por su representante Phil Belfield. Esta información ha conmovido a todo el medio del cine así como el teatro y la televisión debido a que la querida actriz formó parte de diversos proyectos que involucraron estos medios.

¿De qué murió Brenda Fricker?

Hasta el momento se desconoce la causa exacta que originó el fallecimiento de la querida actriz ya que su agente no dió más detalles. Sin embargo, algunos medios internacionales han señalado que la actríz habría estado enfrentando algunos problemas de salud. Por su parte, Phil Belfield expresó gran dolor en sus palabras al mencionar que "el mundo era inferior luego de la partida de la actriz". Por otro lado, su representante también expresó que Brenda siempre tendría un lugar en su corazón así como en el de todos los amantes del cine y la televisión.

¿Quién fue Brenda Fricker?

Brenda Fricker fue una de las actrices más queridas y reconocidas en la pantalla chica, grande y el teatro. Tuvo una carrera longeva ya que duró más de 60 años. Uno de sus más grandes reconocimientos fue haber sido la primera actriz irlandesa en obtener un Premio Oscar en la categoría "Mejor Actriz de Reparto" en 1989 por su interpretación en la cinta, My Left Foo, película dirigida por Jim Sheridan. Sin embargo, dos años después, en 1992, interpretó a la famosa "Señora de las palomas" en "Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York", en donde su personaje fue uno de los más queridos y recordados por todo el público.

Algunas de las cintas más famosas en las que también formó parte del reparto fueron The Field (1990), Angels in the Outfield (1994), A Time to Kill (1996), Veronica Guerin (2003), Inside I'm Dancing / Rory O'Shea Was Here (2004), Albert Nobbs (2011), solo por mencionar algunas. El legado de Brenda vivirá por siempre a través de todas las producciones en las que participó y con las que coonquistó a todo el público.

