Ted Lasso, ¿de qué trata y dónde ver la serie que apareció en el Medio Tiempo del Mundial 2026?

En el show de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, se hizo un pequeño sketch de la serie 'Ted Lasso', el cual ya cuenta con 3 temporadas previas, pero ya está anunciando la continuación de su historia.

Noticias Tabasco del 19 de julio 2026

Si tienes antojo de verla, no te preocupes, te detallaremos de qué trata y dónde puedes sintonizar cada uno de sus episodios para que no te lo pierdas.

¿De qué trata Ted Lasso?

'Ted Lasso' básicamente nos cuenta la historia de un entrenador de futbol americano, quien después es contratado para entrenar a un equipo de soccer de Inglaterra, por lo que se tiene que enfrentar a ciertos retos ante su falta de experiencia en ese deporte.

Una historia que aplica la comedia para llevarnos de la mano por cada uno de los retos a los que se tiene que enfrentar, mientras toca temas profundos como la salud mental.

Aunque es posible verla desde Amazon Prime, es necesario que adquieras el servicio extra de Apple TV para que puedas ver sus temporadas anteriores. Dentro de poco tiempo tendrá su estreno en la plataforma, razón por la que se le ha hecho mucha promoción, en especial en el show de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de 'Ted Lasso'?

Recordemos que 'Ted Lasso' se ha promocionado en el show del medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ por su cuarta temporada; se menciona que los nuevos episodios serán visibles el 5 de agosto del 2026 a nivel internacional en la plataforma de Apple TV, permitiendo que los seguidores puedan disfrutar de la historia, además de contar con la participación de Cristo Hernández, un actor mexicano que tuvo su trayectoria en el futbol.

Un show de televisión que se ha ganado el cariño de los televidentes por sus personajes y por los temas de salud mental que toca con el uso de la comedia. Cuéntanos, ¿se te antoja verla?