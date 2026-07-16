¿Quién es quién en La Odisea? Lo que tienes que saber antes de ver la nueva película de Christopher Nolan

Christopher Nolan está de estreno con una de las películas más esperadas del verano: La Odisea. La cinta, que está basada en el mito de Odisea de Homero, cuenta con un elenco de primer nivel, que incluye nombres como Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway y Zendaya, entre otros. Si tú, al igual que muchos, tienes ganas de ir a verla, pero no estás familiarizado con la obra del poeta griego, no te preocupes. Aquí te contamos quién es quién en la película para que sigas el hilo de la historia sin complicaciones.

También te puede interesar: ¡Otra vez! The Batman: Parte 2 retrasa su estreno y ya tiene nueva fecha de lanzamiento

¿De qué trata La Odisea?

La Odisea sigue el viaje de diez años del rey de Ítaca, Ulises, también conocido como Odiseo, para regresar a su hogar tras la guerra de Troya. En el trayecto se enfrenta a múltiples criaturas mitológicas, mientras recibe la ayuda de algunos Dioses. A la par, su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, lidian con sus propias batallas en casa.

Penélope se ha enfrentado a un sinfín de pretendientes que sólo buscan quedarse con el trono ante la ausencia de Ulises, mientras que Telémaco hace todo lo posible por dar con su padre, a quien realmente no conoce, pues éste se fue de Ítaca cuando Telémaco era tan sólo un niño.

¿Quién es quién en La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan?

Ahora que conoces la premisa de la película, te compartimos un desglose de los personajes y quiénes los interpretan. Así que sigue leyendo porque esta información seguro te servirá como guía antes de ver la película:



Odiseo (Matt Damon): Rey de Ítaca y la mente maestra detrás del “Caballo de Troya”. La película se centra en su regreso a casa tras la Guerra de Troya. Durante el regreso, se enfrenta a la furia de los Dioses y diversas criaturas mitológicas.

Rey de Ítaca y la mente maestra detrás del “Caballo de Troya”. La película se centra en su regreso a casa tras la Guerra de Troya. Durante el regreso, se enfrenta a la furia de los Dioses y diversas criaturas mitológicas. Penélope (Anne Hathaway): Esposa de Odiseo y reina de Ítaca. Ante la ausencia de Ulises, decenas de pretendientes tocan a su puerta, con el único objetivo de quedarse con el trono.

Esposa de Odiseo y reina de Ítaca. Ante la ausencia de Ulises, decenas de pretendientes tocan a su puerta, con el único objetivo de quedarse con el trono. Telémaco (Tom Holland): Hijo de Odiseo y Penélope. A lo largo de la película, emprende una búsqueda por su padre.

Hijo de Odiseo y Penélope. A lo largo de la película, emprende una búsqueda por su padre. Antínoo (Robert Pattinson): Principal pretendiente de Penélope. Su ambición y arrogancia lo convierten en el villano de la historia, pues su objetivo es más que claro: ocupar el lugar de Odiseo y convertirse en el nuevo rey de Ítaca.

Principal pretendiente de Penélope. Su ambición y arrogancia lo convierten en el villano de la historia, pues su objetivo es más que claro: ocupar el lugar de Odiseo y convertirse en el nuevo rey de Ítaca. Atenea (Zendaya): Diosa de la sabiduría. Durante la Odisea de Ulises, Atenea se convierte en su principal protectora. También es guía y mentora de Telémaco.

Diosa de la sabiduría. Durante la Odisea de Ulises, Atenea se convierte en su principal protectora. También es guía y mentora de Telémaco. Circe (Samantha Morton): Hechicera capaz de transformar hombres en animales. Retiene a Odiseo durante su viaje de regreso a casa.

Hechicera capaz de transformar hombres en animales. Retiene a Odiseo durante su viaje de regreso a casa. Calipso (Charlize Theron): Ninfa marina que se enamora de Odiseo. Lo retiene durante 7 años. Su enamoramiento es tal, que incluso le ofrece ser inmortal.

Ninfa marina que se enamora de Odiseo. Lo retiene durante 7 años. Su enamoramiento es tal, que incluso le ofrece ser inmortal. Agamenón (Benny Safdie): Líder supremo del ejército griego durante la Guerra de Troya. Es hermano de Menelao.

Líder supremo del ejército griego durante la Guerra de Troya. Es hermano de Menelao. Menelao (Jon Bernthal): Rey de Esparta. Inició con la Guerra de Troya, tras la captura de su esposa, Helena de Troya. Ayuda a Telémaco en la búsqueda de su padre.

Rey de Esparta. Inició con la Guerra de Troya, tras la captura de su esposa, Helena de Troya. Ayuda a Telémaco en la búsqueda de su padre. Helena de Troya (Lupita Nyong'o): Esposa de Menelao. Su rapto desata la Guerra de Troya, en la que fue partícipe Odiseo.

Esposa de Menelao. Su rapto desata la Guerra de Troya, en la que fue partícipe Odiseo. Sinón (Elliot Page): Guerrero griego, responsable de permitir la entrada del famoso caballo de madera.

Guerrero griego, responsable de permitir la entrada del famoso caballo de madera. Melanto (Mia Goth): Sirvienta de Penélope. Conspira con los pretendientes de la Reina para acabar con Telémaco.

Cast de “La Odisea” | Crédito: Getty Images

Aunado a los personajes principales, la Odisea también cuenta con la participación de diversas deidades, como Poseidón, Dios del Mar, quien se convierte en uno de los principales antagonistas de Odiseo luego de que éste lo hiciera enfadar; y Zeus, Rey del Olimpo, quien decide el destino de Odiseo.

¿Cuándo se estrena “La Odisea” en México?

La Odisea se estrena en cines de México este jueves, 16 de julio. La película está disponible en formato IMAX. Para conseguir entradas, acude a taquilla o visita el sitio web del complejo cinematográfico de tu preferencia.