A 15 años de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, así se ven sus protagonistas ahora
Han pasado 15 años desde el estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2. Así ha cambiado el elenco que marcó a toda una generación.
Dentro de la cultura popular, Harry Potter ostenta un lugar privilegiado dentro del gusto de la gente, consolidándose como parte importante de la cultura popular. Y es ahora que vuelve a ser tendencia una de sus películas más importantes, que celebra 15 años: Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Parte 2. Y si te preguntas cómo se ven sus actores hoy en día, aquí te lo mostramos:
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Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 celebra 15 años y, en estos años, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y el resto del elenco desde sus primeras apariciones han seguido caminos muy distintos.
¿Cómo ha cambiado Daniel Radcliffe?
Daniel Radcliffe hoy en día continúa su carrera frente a las cámaras, enfocado en teatro y cine independiente, destacando por sus aclamadas actuaciones en Broadway y, recientemente, pidió apoyo para el nuevo elenco de la franquicia de magos.
¿Cómo ha cambiado Emma Watson?
Hoy en día, Emma Watson se encuentra alejada de los reflectores, esto desde 2019. Actualmente, enfoca su vida en el ámbito académico y dentro de una faceta como empresaria
¿Cómo ha cambiado Rupert Grint?
Actualmente, Rupert Grint continúa en proyectos independientes y películas. Recientemente protagonizó el thriller psicológico Servant y la película Engendro.
A pesar de los años, los protagonistas de la saga de Harry Potter han dejado un legado tanto dentro como fuera de los reflectores, y sin lugar a dudas continuarán consolidando sus carreras y presencia dentro del gusto de la gente.