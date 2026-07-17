¡“God Of War” se queda sin Kratos! Ryan Hurst abandona la serie tras sufrir GRAVE lesión

El rodaje de la tan esperada serie de “God Of War” sufre un duro revés. Ryan Hurst, el actor elegido para interpretar al emblemático Kratos, abandona el proyecto de forma inesperada tras sufrir una grave lesión en el set de grabación. Si bien la producción ya busca a su reemplazo, el recast del personaje podría retrasar el estreno.

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God Of War: ¿Por qué tuvieron que cambiar al actor de Kratos? Así fue la lesión de Ryan Hurst

De acuerdo con reportes oficiales, Ryan Hurst sufrió una grave lesión durante el rodaje de la serie, pues tuvo un desgarre en el bíceps al filmar una escena de acción. El incidente sucedió el pasado mes de junio, por lo que la estrella ya fue sometida a cirugía. No obstante, la recuperación puede tomar de entre 4 y 6 meses hasta un año.

Teniendo en cuenta que el personaje de Kratos requiere un alto rendimiento físico debido a su musculatura y escenas de acción, Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television tomaron la decisión de recastear al personaje, de lo contrario, habrían tenido que congelar todo el proyecto hasta 2027 para la completa recuperación del actor.

¿Qué pasará con los episodios grabados?

Según se informa, Ryan Hurst grabó cuatro episodios completos, pues el rodaje de la serie comenzó desde febrero. No obstante, tras el incidente, la producción se ve obligada a tirar parte de ese trabajo a la basura y regrabar desde cero todas las escenas de Kratos, ahora, con el nuevo protagonista. Se espera que el reemplazo de Hurst se incorpore al proyecto a mediados de agosto para iniciar con el rodaje en octubre.

|Crédito: Amazon Prime Video

¿De qué se trata la serie de “God Of War”?

La nueva serie de "God Of War” está basada en la famosa franquicia de videojuegos de PlayStation, desarrollada por Santa Monica Studio, y propiedad de Sony. El proyecto sigue las aventuras de Kratos en un mundo de monstruos y dioses nórdicos, mientras embarca un viaje junto a su hijo, Atreus, para esparcir las cenizas de su esposa, Faye, en la montaña más alta.