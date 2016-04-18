Amigos y Enemigos: Perdido y perseguido #PonleAl7 12.25 am

En el trabajo, Kate debe convivir con una chica que está deprimida y se la pasa llorando todo el tiempo; la razón: su novio está enamorado de alguien más.

Jules y Lowell piensan en adoptar un perro, pero ella no decide qué raza le gusta más, entonces adopta nueve, pero en poco tiempo tendrá que tomar una triste decisión.

A Kate se le mete la idea de que Jules y Lowell pueden ayudar a su compañera de trabajo, ¿será?, ¿a cambio de qué?

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