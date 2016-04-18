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Amigos y Enemigos: Perdido y perseguido #PonleAl7 12.25 am

18 de abril - Una compañera del trabajo de Kate le genera una serie de cambios en su vida en los que están involucrados Jules y Lowell y unos cachorros

Amigos y Enemigos Kate

Escrito por: Azteca

Amigos y Enemigos Kate

En el trabajo, Kate debe convivir con una chica que está deprimida y se la pasa llorando todo el tiempo; la razón: su novio está enamorado de alguien más. 

         

Jules y Lowell piensan en adoptar un perro, pero ella no decide qué raza le gusta más, entonces adopta nueve, pero en poco tiempo tendrá que tomar una triste decisión. 

           

A Kate se le mete la idea de que Jules y Lowell pueden ayudar a su compañera de trabajo, ¿será?, ¿a cambio de qué?

               

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