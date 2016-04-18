Amigos y Enemigos: Perdido y perseguido #PonleAl7 12.25 am
18 de abril - Una compañera del trabajo de Kate le genera una serie de cambios en su vida en los que están involucrados Jules y Lowell y unos cachorros
En el trabajo, Kate debe convivir con una chica que está deprimida y se la pasa llorando todo el tiempo; la razón: su novio está enamorado de alguien más.
Jules y Lowell piensan en adoptar un perro, pero ella no decide qué raza le gusta más, entonces adopta nueve, pero en poco tiempo tendrá que tomar una triste decisión.
A Kate se le mete la idea de que Jules y Lowell pueden ayudar a su compañera de trabajo, ¿será?, ¿a cambio de qué?
Reúnete con Amigos y Enemigos y #PonleAl7 de lunes a viernes 12:25 am