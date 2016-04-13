Amigos y Enemigos: Rompiendo la rutina #PonleAl7 12:25 am
13 de abril - El matrimonio de Andi y Bobby ha caído en una rutina espantosa, pero ambos toman la determinación de buscar de nuevo la chispa
Andy y Bobby se dan cuenta que su matrimonio ha caído en rutina, por lo que quieren buscar otras alternativas para encontrar de nueva la chispa en su relación.
Jules se encuentra a un amigo cariñoso con quien se besa, ¿cómo reacciona Lowell? Además, Jules se da cuenta de que no conoce nada del pasado de Lowell y duda en casarse.
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