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Amigos y Enemigos: Rompiendo la rutina #PonleAl7 12:25 am

13 de abril - El matrimonio de Andi y Bobby ha caído en una rutina espantosa, pero ambos toman la determinación de buscar de nuevo la chispa

Amigos y enemigos serie Azteca 7

Escrito por: Azteca

Amigos y enemigos serie Azteca 7

Andy y Bobby se dan cuenta que su matrimonio ha caído en rutina, por lo que quieren buscar otras alternativas para encontrar de nueva la chispa en su relación. 

    

Jules se encuentra a un amigo cariñoso con quien se besa, ¿cómo reacciona Lowell? Además, Jules se da cuenta de que no conoce nada del pasado de Lowell y duda en casarse.

            

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