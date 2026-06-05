ÚLTIMA HORA: Muere James Handy, reconocido actor de “Top Gun: Maverick” a causa de un suceso BRUTAL

La industria del cine y la televisión se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del el actor estadounidense James Handy a los 81 años de edad luego de un suceso brutal que ha causado gran conmoción en todas las personas que conocieron el trabajo del hombre, mismo que participó en cintas exitosas como "Top Gun: Maverick", "Jumanji", "El Protegido" y "Arachnophobia", entre otras. El cuerpo sin vida fue encontrado el pasado miércoles 03 de junio de 2026 en una residencia en Tarzana, California, a pesar de que fue trasladado a un hospital lamentablemente falleció.

¿De qué murió el actor James Handy?

Lamentablemente le arrebataron la vida al reconocido al veterano actor de Hollywood. De acuerdo con los reportes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), James Handy fue apuñalado en el pecho, hecho que causó su fallecimiento. Las mismas autoridades afirman que el responsable de cometer el crímen fue el hijo de la novia del actor, quien se llama Michael Gledhill y tiene de 44 años. Según los reportes, el hombre marcó al 911 diciendo "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado". Michael fue arrestado por las autoridades por el cargo de asesinato y la fianza para que pueda salir en libertad es de 2 millones de dólares.

¿Quién fue James Handy?

James Handy fue un reconocido actor de cine y televisión. En la pantalla chica participó en proyectos como dos temporadas de NYPD Blue ; dos episodios de 1995 de Beverly Hills, 90210 ; un episodio de 1997 de Law & Order ; Profiler (1997-1998); tres episodios de The Young and the Restless ; y una aparición en 2021 en 9-1-1. Por otro lado, en la pantalla grande fue parte de grandes cintas como "Logan" y "Bird". Su muerte ha causado gran tristeza en la industria del séptimo arte, sin embargo su legado permanecerá a través de todas las producciones en las que participó.

