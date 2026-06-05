OFICIAL: Ni Marty Supreme ni Hereditary, Backrooms se convierte en la película más EXITOSA en la historia de A24

Es bien sabido que la productora A24 crea cintas con tramas aterradoras, de suspenso y muy inquietantes haciendo que varios largometrajes alcancen gran reconocimiento, sin embargo uno de sus más recientes estrenos se ha consolidado como el más exitoso de la famosa empresa debido a que obtuvó 150 millones de dólares superando a la película ganadora de 4 Premios Oscar “Everything Everywhere All at Once” la cuál recaudó 148 millones de dólares. Incluso la película dirigida por el director más joven de A24 ha superado a Marty Supreme y Hereditary.

¿De qué trata Backrooms?

Backrooms es la nueva película dirigida por Kane Parsons, un reconocido cineasta estadounidense de 20 años de edad. La historia se centra en Clark (Chiwetel Ejiofor) quien junto con su terapeuta Mary (Renate Reinsve) se adentrarán en un espacio desconocido para buscar a una persona que se encuentra desaparecida. Sin embargo, lo que ellos no saben es que este espacio cuenta con una dimensión que no termina. La paleta de colores cálida y las luces que no dejan de encenderse y apagarse generan terror y claustrofobia para los espectadores de esta cinta haciendo que el suspenso y el misterio crezca conforme avanza la película. Ahora bien, el nombre “The Backrooms” representa las habitaciones traseras y en la película estás se muestran vacías causando gran impacto y miedo sobre el espectador.

Uno de los impactos más grandes de estos espacios que muestra la película es que existe la posibilidad de encontrarse con seres extraños, pero por el contrario también se presenta una soledad rotunda, que en cierto modo genera miedo. La incertidumbre es parte de la trama minuto a minuto.

¿Habrá secuela de Backrooms?

Debido al gran éxito de la película en taquilla, se ha confirmado que “Backrooms” tendrá secuela, misma que ya está en desarrollo aunque se ha dado a conocer que el director de esta primera entrega está en busca de un guionista que quiera unirse al proyecto. Todo ocurrió a partir de que la película logró recaudar 125.6 millones de dólares en la taquilla mundial luego de su primer fin de semana en salas de cines. Respecto al elenco o una posible fecha de estreno, no hay información aún, sin embargo muchos fans de este trabajo se encuentran emocionados por ver más sobre esta historia que ha generado gran impacto en la audiencia.