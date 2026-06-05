5 estrenos de cine en junio de 2026 que no te puedes perder
Junio llega con grandes historias que van desde la ciencia ficción hasta la animación. Estos son los 5 estrenos de cine que no te puedes perder este mes.
La cartelera de junio llega con estrenos verdaderamente emocionantes y para todo tipo de público. Los lanzamientos de este mes incluyen desde inquietantes historias de ciencia ficción hasta animación de primer nivel. Así que prepárate para ir al cine y disfrutar de nuevas e increíbles historias en la gran pantalla. A continuación, 5 películas próximas a estrenarse que no te puedes perder.
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¡Imperdibles! 5 estrenos de cine en junio de 2026 que debes ver
El día de la revelación
- Fecha de estreno: 10 de junio
Una de las películas de ciencia ficción más esperadas del año. Esta nueva cinta de Steven Spielberg sigue a la humanidad durante un evento sin precedentes: la confirmación de la vida extraterrestre. ¿Están los seres humanos listos para conocer la verdad? Descúbrelo a través de este thriller.
Toy Story 5
- Fecha de estreno: 19 de junio
La trama de Toy Story 5 está relacionada con la introducción de un nuevo personaje: LilyPad, la iPad de Bonnie que busca desplazar a los juguetes tradicionales. Para evitarlo, Buzz y compañía contactan a Woody. A lo largo de la misión, Woody, Buzz y el resto del equipo se darán cuenta de que no son los únicos juguetes que están siendo reemplazados por las nuevas tecnologías.
BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING
- Fecha de estreno: 13 de junio
Lo de BTS es inexplicable. Tras su esperado comeback, la industria de la música - y el entretenimiento - no ha dejado de girar a su alrededor. Para celebrar su regreso, los fans podrán disfrutar de esta proyección que muestra el arranque de su gira “ARIRANG”, con la que recientemente recorrieron la Ciudad de México.
Supergirl
- Fecha de estreno: 25 de junio
Esta nueva cinta del universo cinematográfico de DC seguirá la historia de Kara-Zor El, prima biológica de Superman y una de las últimas supervivientes de Krypton. A lo largo del filme, Kara emprende un viaje junto a la joven Ruthye y su perro Krypto, en busca de un temido asesino. Sin embargo, durante la misión, la querida heroína podría perder a uno de sus seres más queridos.
Jackass: la última y nos vamos
- Fecha de estreno: 25 de junio
Esta cinta marca la despedida definitiva de la famosa franquicia de comedia, a más de 25 años de su estreno en la pantalla chica. Si bien la película cuenta con nuevas bromas, también sirve como un homenaje a la hermandad que se creó a inicio de los 2000s, por lo que cuenta con el regreso del cast original.