5 estrenos de cine en junio de 2026 que no te puedes perder

La cartelera de junio llega con estrenos verdaderamente emocionantes y para todo tipo de público. Los lanzamientos de este mes incluyen desde inquietantes historias de ciencia ficción hasta animación de primer nivel. Así que prepárate para ir al cine y disfrutar de nuevas e increíbles historias en la gran pantalla. A continuación, 5 películas próximas a estrenarse que no te puedes perder.

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¡Imperdibles! 5 estrenos de cine en junio de 2026 que debes ver

El día de la revelación

Fecha de estreno: 10 de junio

Una de las películas de ciencia ficción más esperadas del año. Esta nueva cinta de Steven Spielberg sigue a la humanidad durante un evento sin precedentes: la confirmación de la vida extraterrestre. ¿Están los seres humanos listos para conocer la verdad? Descúbrelo a través de este thriller.

Toy Story 5

Fecha de estreno: 19 de junio

La trama de Toy Story 5 está relacionada con la introducción de un nuevo personaje: LilyPad, la iPad de Bonnie que busca desplazar a los juguetes tradicionales. Para evitarlo, Buzz y compañía contactan a Woody. A lo largo de la misión, Woody, Buzz y el resto del equipo se darán cuenta de que no son los únicos juguetes que están siendo reemplazados por las nuevas tecnologías.

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING

Fecha de estreno: 13 de junio

Lo de BTS es inexplicable. Tras su esperado comeback, la industria de la música - y el entretenimiento - no ha dejado de girar a su alrededor. Para celebrar su regreso, los fans podrán disfrutar de esta proyección que muestra el arranque de su gira “ARIRANG”, con la que recientemente recorrieron la Ciudad de México.

Supergirl

Fecha de estreno: 25 de junio

Esta nueva cinta del universo cinematográfico de DC seguirá la historia de Kara-Zor El, prima biológica de Superman y una de las últimas supervivientes de Krypton. A lo largo del filme, Kara emprende un viaje junto a la joven Ruthye y su perro Krypto, en busca de un temido asesino. Sin embargo, durante la misión, la querida heroína podría perder a uno de sus seres más queridos.

Jackass: la última y nos vamos

Fecha de estreno: 25 de junio

Esta cinta marca la despedida definitiva de la famosa franquicia de comedia, a más de 25 años de su estreno en la pantalla chica. Si bien la película cuenta con nuevas bromas, también sirve como un homenaje a la hermandad que se creó a inicio de los 2000s, por lo que cuenta con el regreso del cast original.